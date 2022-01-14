Кухарев о проекте обновлённой Конституции: «Голос каждого должен быть услышан»

Новости Беларуси. Максимально охватить все сферы жизни общества. На базе Минского городского института образования прошла диалоговая площадка по обсуждению проекта изменений и дополнений Конституции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Встреча состоялась в формате видеоконференции. В обсуждении принял участие председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, а также эксперты и педагоги. Речь шла о том, что Основной закон задаст направления развития страны на десятилетия вперед. А все, что будет заложено педагогами в образование юных горожан, определит будущее.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Очень радует, что не было равнодушных в зале. Действительно люди заинтересованы в обсуждении проекта Конституции, хорошо изучили, хорошо ориентируются в тех предложениях, которые внесены. Задавали много вопросов важных для государства, вопросов, которые волнуют все общество. Сегодня мы все сделать должны для того, чтобы эти предложения, которые поступают и касаются проекта Конституции, были детально проанализированы, голос каждого должен быть услышан.

Наталья Проскурова, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

По всей стране идет активное обсуждение в преддверии референдума изменений, которые планируются внести в Конституцию, в наш Основной закон. Конечно, педагоги не остаются в стороне. Мы постарались охватить достаточно широкую аудиторию. Все педагоги всех учреждений образования проинформированы и могут подключиться, задать интересующий их вопрос в рамках обсуждения Основного закона нашей страны.