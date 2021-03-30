«Кто-то сдаётся, кто-то продолжает идти». Быстрее всех на 22 этаж: как проходил конкурс среди спасателей в Витебске
Новости Беларуси. 70 метров «вертикальной дистанции». В Витебске прошел конкурс профессионального мастерства среди спасателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участникам предстояло подняться на одно из самых высоких зданий области. Добраться до последнего – 22 этажа – необходимо было во всем спасательном обмундировании, вес которого больше 20 килограммов.
Несмотря на то, что испытание всего лишь конкурс, условия – экстремальные. Не хватало только дыма.
Вячеслав Лесневский, старший пожарный пожарной спасательно-аварийной части № 1 Витебского РОЧС:
1 минута 43 секунды. Это морально-волевая игра, качества у кого какие. Кто-то сдается, кто-то продолжает идти. Мы шли командой, все довольны. Готовились, тренировались.
Наталья Анохина, диспетчер центра оперативного управления Оршанского ГОЧС:
Мне было интересно попробовать, что ощущают наши мужчины, когда они надевают эту экипировку и баллоны. Да, очень внушительные. Тяжело.
Андрей Мозоль, заместитель начальника Витебского управления МЧС:
Оперативно добраться до 22 этажа – это задача каждого пожарного. Чем быстрее мы доберемся, тем быстрее мы введем силы и средства, стволы на тушение, сможем помочь людям, которые просят о помощи на таких объектах. Поэтому эти соревнования и проводятся.
В первенстве приняли участие 26 команд. В составе каждой – три человека.
По итогам конкурса из лучших спасателей будет сформирована сборная. Она же представит регион на республиканских соревнованиях. Пройдут они в апреле в Минске.