Кто ищет, тот всегда найдет: в Витебской области в 2017 году трудоустроились уже более шести тысяч человек

Новости Беларуси. В Беларуси снижается число безработных. Только за апрель, как сообщили в Минтруда, рабочее место получили 85 тысяч человек. Решить вопрос трудоустройства к началу мая поручил Президент. Цифра немалая, если учесть, что она в два раза превышает прошлую. И за каждой стоят люди – со своими историями, потерями и приобретениями. Чтобы стать ветеринаром, Юля училась 7 лет. Сначала в колледже, потом в академии. Но только на третьем курсе вуза девушка узнала о том, что у нее хроническая аллергия на пыль. А это значит, работать напрямую с животными она не сможет. Вот и приходится искать куда более узкие направления в специальности.

Юлия Чекмез, житель Витебска:

Звонят мне, предлагают работу из администрации Первомайского района, также начальник отдела трудоустройства. Вакансия была, но она немножко не подходит с моей аллергией, нужен врач им конкретно, который будет работать на ферме. Сейчас Юля Чекмез ждет ответа, возьмут ли ее на должность ветеринарного инспектора. А Марина Смольская, уставшая отдыхать целых три месяца, радуется первому рабочему дню. Изучившая за 15 лет спрос и предложение в промышленных товарах, женщина теперь намерена сделать то же самое и в продуктах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марина Смольская, старший продавец:

Помог центр занятости. Когда я туда обратилась, я была без работы. Первое, что он помог, мне бесплатно сделать справки для трудоустройства на эту работу. И также предоставил свои сайты, где я могла найти место. Того же ждет и Леонид Павлов. За три года до пенсии он все равно надеялся и верил, что найдет место по специальности. Наверное, переучиваться уже поздно, а вот работать сил хватает с лихвой. 5 апреля он пришел на ярмарку вакансий, а 12-го уже впервые вышел на работу.