Беларусь отметила 72-ю годовщину Великой Победы

Беларусь отметила 72-ую годовщину Великой Победы. Центром праздника в Минске стала Площадь победы. Нескончаемым потоком люди несли цветы к монументу, чтобы почтить память тех, кто мужественно сражался за нашу Родину. В праздничном строю были главные герои торжества – ветераны.

В память о бессмертном подвиге белорусы разных поколений шли на Площадь Победы с портретами ушедших героев-ветеранов и участников той страшной войны.

Великая победа объединила несколько тысяч человек. В этот день Минск превратился в огромную праздничную площадку. Сразу все районы города-героя встретили День Победы массовыми гуляниями.

Эксклюзивные концерты, танцы, выставки, спортивные акции. По традиции массовые гуляния прошли в Парке Победы. Здесь же – сотни минчан от мала до велика сразились на дистанции в «Забеге для отважных».

Праздничная волна прокатилась по всей Беларуси. Областные центры встретили День Великой Победы праздничными шествиями и массовыми гуляниями.

В Бресте с широким размахом прошла патриотическая акция «Беларусь помнит». Тысячи людей со всех уголков нашей страны приехали на героическую землю почтить память защитников Брестской крепости.

А вот в Гродно центральным местом торжественных мероприятий стал мемориальный комплекс «Курган Славы». Сотни людей собрались здесь, чтобы сказать слова благодарности тем, кто принёс нам победу.

В День Великой Победы праздник не стихал ни на минуту. Финальным аккордом стал праздничный салют.