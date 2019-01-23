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Кто и как может обратиться в кризисную комнату?

23 января 2019 09:09
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В белорусской столице открывается ещё одна кризисная комната. Это уже второй временный приют в Минске для пострадавших от насилия. Каждому обратившемуся не только предоставят крышу над головой, но и окажут психологическую, юридическую, социальную и другую помощь.

Кто и как может обратиться в кризисную комнату? -1

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заведующий отделением первичного приёма и помощи семье в кризисной ситуации ГУ «Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей» – Вера Ромашко и психолог отделения первичного приёма и помощи семье в кризисной ситуации ГУ «Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей» – Роман Крючков.

Кто может обратиться в кризисную комнату?

Вера Ромашко, заведующая отделением первичного приёма и помощи семье в кризисной ситуации ГУ «Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей»:
Обычно мы направляем в кризисную комнату, которая находится на базе территориального центра Ленинского района, женщин, которые обратились в круглосуточную кризисную информационную линию, которая находится в Центре семьи и детей. Когда обращается жертва, связываемся с ответственными по заселению в кризисной комнате. И дальше уже происходит заселение непосредственно в кризисную комнату.

Кто и как может обратиться в кризисную комнату? -4

Кризисная комната представляет собой несколько комнат. Одна комната для женщин с грудным ребёнком, ещё одна для женщин с подростками и отдельная комната для трех взрослых, независимо от пола, возраста.

Кто и как может обратиться в кризисную комнату? -7

Если у человека сложная жизненная ситуация, не кризисная, может ли он к вам обратится? В какой ситуации ему точно окажут поддержку?

Вера Ромашко:
Да. Если, допустим, находятся в конфликте с другими членами семьи либо временно не могут находится по месту прописки, проживания, тоже могут быть размещены в кризисную комнату. К каждому индивидуальный подход и сроки определяются, в зависимости от ситуации.

Кто и как может обратиться в кризисную комнату? -10

Бывают ли такие ситуации, что человек сам к вам приходит?

Вера Ромашко:
Да. В кризисную комнату могут быть размещены люди, которые сами обратились, также могут быть направлены из РУВД, здравоохранения, учреждения образования. Это может быть письменное заявление, при обращении самостоятельно, либо направление.

Кто и как может обратиться в кризисную комнату? -13

# Социальная помощь # общество # Вера Ромашко # Роман Крючков # Фотофакт

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