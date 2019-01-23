Кто и как может обратиться в кризисную комнату?
В белорусской столице открывается ещё одна кризисная комната. Это уже второй временный приют в Минске для пострадавших от насилия. Каждому обратившемуся не только предоставят крышу над головой, но и окажут психологическую, юридическую, социальную и другую помощь.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заведующий отделением первичного приёма и помощи семье в кризисной ситуации ГУ «Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей» – Вера Ромашко и психолог отделения первичного приёма и помощи семье в кризисной ситуации ГУ «Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей» – Роман Крючков.
Кто может обратиться в кризисную комнату?
Вера Ромашко, заведующая отделением первичного приёма и помощи семье в кризисной ситуации ГУ «Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей»:
Обычно мы направляем в кризисную комнату, которая находится на базе территориального центра Ленинского района, женщин, которые обратились в круглосуточную кризисную информационную линию, которая находится в Центре семьи и детей. Когда обращается жертва, связываемся с ответственными по заселению в кризисной комнате. И дальше уже происходит заселение непосредственно в кризисную комнату.
Кризисная комната представляет собой несколько комнат. Одна комната – для женщин с грудным ребёнком, ещё одна – для женщин с подростками и отдельная комната – для трех взрослых, независимо от пола, возраста.
Если у человека сложная жизненная ситуация, не кризисная, может ли он к вам обратится? В какой ситуации ему точно окажут поддержку?
Вера Ромашко:
Да. Если, допустим, находятся в конфликте с другими членами семьи либо временно не могут находится по месту прописки, проживания, тоже могут быть размещены в кризисную комнату. К каждому индивидуальный подход и сроки определяются, в зависимости от ситуации.
Бывают ли такие ситуации, что человек сам к вам приходит?
Вера Ромашко:
Да. В кризисную комнату могут быть размещены люди, которые сами обратились, также могут быть направлены из РУВД, здравоохранения, учреждения образования. Это может быть письменное заявление, при обращении самостоятельно, либо направление.