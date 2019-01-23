Кто и как может обратиться в кризисную комнату?

В белорусской столице открывается ещё одна кризисная комната. Это уже второй временный приют в Минске для пострадавших от насилия. Каждому обратившемуся не только предоставят крышу над головой, но и окажут психологическую, юридическую, социальную и другую помощь.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заведующий отделением первичного приёма и помощи семье в кризисной ситуации ГУ «Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей» – Вера Ромашко и психолог отделения первичного приёма и помощи семье в кризисной ситуации ГУ «Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей» – Роман Крючков.

Кто может обратиться в кризисную комнату?

Вера Ромашко, заведующая отделением первичного приёма и помощи семье в кризисной ситуации ГУ «Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей»:

Обычно мы направляем в кризисную комнату, которая находится на базе территориального центра Ленинского района, женщин, которые обратились в круглосуточную кризисную информационную линию, которая находится в Центре семьи и детей. Когда обращается жертва, связываемся с ответственными по заселению в кризисной комнате. И дальше уже происходит заселение непосредственно в кризисную комнату.