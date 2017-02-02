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Большой разговор: как задать вопрос Президенту

02 февраля 2017 06:32
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Новости Беларуси. Большой диалог с Президентом – каждый белорус может получить ответ главы государства на свой вопрос. Задать его можно через онлайн-сервис на сайте belta.by или через аккаунты информагентства в социальных сетях.

На самые актуальные вопросы Александр Лукашенко ответит во время встречи с представителями общественности и СМИ.

Мероприятие состоится 3 февраля, в нем примут участие около 40 журналистов, представляющих наиболее крупные государственные и негосударственные СМИ, популярные интернет-порталы и зарубежные масс-медиа.

Прямую трансляцию встречи будут вести телеканалы «Беларусь 1» и «Беларусь 24», а также Первый канал Белорусского радио. Телеверсия будет показана в вечернем эфире национальных телеканалов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# общество # Александр Лукашенко # Большой разговор с Президентом

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