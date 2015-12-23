Красота белорусской природы. Зимние пейзажи фотографа Анатолия Дрибаса

Хоть Анатолий Дрибас – не поэт, его смело можно назвать «писцем» белорусской природы. С фотоаппаратом в руках он объездил практически всю нашу Родину, чтобы запечатлеть красоты «земли под белыми крыльями».

Среди тысячи разнообразных снимков, особое место занимают зимние пейзажи. Глядя на них, уже чувствуешь, как легкий мороз пробирается по коже, а ветер окутан прохладным дыханием.

Зимой фотографу работать непросто. Условия, порой, выводят из строя аппаратуру, да и добраться до места назначения бывает проблематично.

Как признается Анатолий Дрибас, чтобы сделать удачный кадр зимой, нужно поймать хорошую погоду. От света зависит будет ли искриться снег и сможем ли мы уловить его тонкие переливы.

Раньше Анатолий Дрибас работал с плёнкой, и тогда было сложнее передать правильную тональность снега. С переходом на цифровую технику стало легче. Но и здесь есть нюансы. Фотограф предупреждает «новичков»: если фотоаппарат не очень качественный, он может не показать переэкспонировку. Вместо фактуры снега получается «дырка». Это надо учитывать.

Живописных уголков в Беларуси не счесть. Каждый год Анатолий Дрибас вместе с единомышленниками выбирается в небольшое путешествие, чтобы запечатлеть уникальные природные явления.

Фотографии, сделанные Анатолием Дрибасом, украшают многие тематические альбомы и энциклопедии. И зимние пейзажи нашли в них особенное почетное место.