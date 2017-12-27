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Красиво жить не запретишь: в Минске прошел конкурс на лучшее украшение общежития

27 декабря 2017 21:37
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Новости Беларуси. В Заводском районе провели конкурс на лучшее украшение общежития, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Красиво жить не запретишь: в Минске прошел конкурс на лучшее украшение общежития-1


Участвовали сотни человек. На протяжении года как студенты, так и обитатели рабочих общежитий украшали свои комнаты и коридоры. Командам нужно было представить свои жилища в видеоролике и показать творческий номер.

Красиво жить не запретишь: в Минске прошел конкурс на лучшее украшение общежития-3


Елена Зеленко, заместитель главы администрации Заводского района:
Здесь речь идет о том, какая жизнь идет внутри общежития, чем живут люди, которые там проживают.

Красиво жить не запретишь: в Минске прошел конкурс на лучшее украшение общежития-5


Евгений Шумак, студент Белорусской государственной академии авиации:
Создавать атмосферу в месте, где я живу – это очень приятно, это способствует учебе и также поднимает настроение.

# общество # Конкурс # Фотофакт # Студенты # Елена Зеленко # Евгений Шумак

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