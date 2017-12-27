Красиво жить не запретишь: в Минске прошел конкурс на лучшее украшение общежития

Новости Беларуси. В Заводском районе провели конкурс на лучшее украшение общежития, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.



Участвовали сотни человек. На протяжении года как студенты, так и обитатели рабочих общежитий украшали свои комнаты и коридоры. Командам нужно было представить свои жилища в видеоролике и показать творческий номер.



Елена Зеленко, заместитель главы администрации Заводского района:

Здесь речь идет о том, какая жизнь идет внутри общежития, чем живут люди, которые там проживают.