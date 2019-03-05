«Красиво ухаживал и на руках носил»: связалась с альфонсом, осталась без машины и с кредитами

Влюбилась по уши! Именно эту ошеломительную и приятную новость героиня сюжета программы «Добро пожаловаться» сообщила всем подругам ровно 2 месяца назад, делясь подробностями счастливой истории знакомства в Интернете. Избранника женщина описывала ни больше ни меньше, как героя любовного романа. Галантный, романтичный, заботливый, а главное – он тоже без ума от неё. Словом, жених всем на зависть.

Татьяна:

Знаете, он настолько обаял меня, я сама от себя не ожидала такого. Красиво за мной ухаживал. Поддерживал, в прямом и переносном смысле на руках носил. Отношения развивались стремительно, и пара решила незамедлительно съехаться. Всего через 2 недели знакомства Виталий перебрался в квартиру любимой. А Татьяна уже вовсю примеряла свадебные платья.

Татьяна:

Он рассказывал, что у него был брак, у него взрослая дочка. Но они с женой давно в разводе. Вот, говорил, что с кем-то встречался, жил, но как-то всё не складывалось. «А тут увидел и понял, что пропал!» Но счастье, как в сказке, длилось недолго. Первый тревожный звонок прозвенел, когда новоиспечённый глава семьи предложил незамедлительно продать машину Татьяны. На первых порах женщина и не заметила подвоха. Татьяна:

Моя машина ушла за тысячу долларов в эквиваленте, деньги он забрал. Я уже видела свою новую машину. Потом он сказал, что новая машина требует замены запчастей, отогнал её на какое-то СТО. В течение месяца я спрашивала, когда машина, где машина, а он говорил: «Любимая, не волнуйся, всё будет хорошо». Дальше – больше. После присвоения денег от продажи авто, возлюбленного внезапно постигла страшная участь. Мужчина сообщил, что попал в аварию, а на реабилитацию ему негде взять деньги. Зная, что такой суммы у Татьяны нет на руках, он тут же предложил взять экспресс-кредит, и даже указал, в какой банк лучше обратиться. Татьяна:

«Надо сумма – 2 тысячи долларов», – надо же как-то помочь любимому человеку!

Марина Прохорова, психолог:

Они могут строить общение в манипуляторном ключе: давить на жалость, пробовать вызывать чувство вины, рассказывать жалостливые истории о том, как у них не сложилась жизнь, какие сложности они сейчас переживают. Обеспокоенная Татьяна к этому моменту уже и думать забыла про обещанную машину. Женщина стремглав бросилась спасать любимого – оформила на себя рассрочку, одолжила большую сумму у близких. И ни разу не поставила под сомнения слова избранника! Татьяна:

Клялся, божился, что ему кто-то долг вернёт, он расплатится по моим рассрочкам. Но из путешествия Виталий так и не вернулся, а его телефон предательски замолчал. Женщину осенило – над её чувствами посмеялся обыкновенный аферист. Татьяна:

Я слышала, что такое бывает, но чтобы самой так попасться… До сих пор не могу в это поверить. Теперь я не хочу никаких общих дел с мужчинами иметь. Схватившись за голову, Татьяна обнаружила: вместе с исчезновением мужчины в доме пропали и семейные реликвии.

Ольга Стрельчёнок, официальный представитель Заводского РУВД г. Минска:

В феврале текущего года в Заводское РУВД поступило сообщение от гражданки в отношении её бывшего сожителя. В настоящее время проводится проверка. Осуществляется комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего. А также приняты меры по установлению его местонахождения. Телефоны экс-возлюбленного Татьяны до сих пор не отвечают. Корреспонденты нашей программы решили связаться с матерью Виталия. Но пролить свет на любовные похождения сына женщина так и не смогла. Корреспондент СТВ:

Где сейчас находится ваш сын? Мать Виталия:

Без понятия, у меня никакой связи с ним нет. Я с ним не общаюсь. Корреспондент СТВ:

По какой причине не общаетесь? Мать Виталия:

Потому что он говорил мне неправду. Мне 70 лет, сколько можно меня терзать? За что? У меня уже нет здоровья! Я не общаюсь с ним, я не знаю, где он! Что вы от меня хотите?! Но сидеть, сложа руки, Татьяна не собирается. Женщину душит обида. Заручившись помощью нашей программы, она даёт свое согласие на эксперимент. Фото Виталия мы показали специалисту, который по одному лишь взгляду может определить, чист ли человек на руку.

Сергей Савоськин, физиогномист:

Брови. Очень широкие, густые брови у людей, которые мыслят многофакторно, многовариантно. Нос длинный, кончик свисает вниз – это люди очень въедливые, скрытные и продуманные. Форма губ с такими характерными загибами – это люди очень убедительные. Верхнее веко имеет суборбитальную складку – это признак того, что человек – эгоцентрист и эгоист. Я убеждён, что данный человек причастен к гораздо большему количеству дел криминальных. У него очень сложно устроен тип мышления. Я не вижу у него способности накапливать деньги. Обычное состояние – безденежье.