Ковидные бригады формируются в зависимости от нагрузки. В Минской области поликлиники работают в выходные

Новости Беларуси. В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией поликлиники перешли на ежедневный режим работы и открыты даже в выходные, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Слуцке прием пациентов в поликлиниках и осмотр на дому проводят в субботу и воскресенье.

Для заболевших COVID-19 создан отдельный вход. Принимают и пациентов с симптомами ОРВИ. Для желающих вакцинироваться работает прививочный пункт. Количество врачей, работающих в выходные дни, меняется в зависимости от нагрузки, при необходимости его увеличат.

Елена Малишевская, заведующая взрослой поликлиникой Слуцкой центральной районной больницы:

Ежедневно у нас в будние дни ведется прием в контаминированной зоне – девять врачей. К работе в контаминированной зоне привлечены врачи узких специалистов, помощники врача. Состав ковидных бригад формируется ежедневно в зависимости от нагрузки. Их бывает у нас от пять до десяти команд.