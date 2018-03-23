«На 10 часов решена проблема с заправкой». В Витебске возобновили работу общественного транспорта

С перебоями в движении пассажиры столкнулись 22 марта, особенно обострилась обстановка на дорогах 23 марта утром – в час пик. Городские автобусы вырабатывали топливо в баках и сходили с линий – люди не могли добраться до места работы.

Новости Беларуси. В Витебске городской транспорт работает в штатном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. График движения автобусов полностью восстановлен.

Сергей Залесский, заместитель генерального директора ОАО «Витебскоблавтотранс»:

Произошел срыв движения пассажирского транспорта. Утром вместо 110 автобусов на линию вышло 75. К сожалению пассажиров, были затруднения с доставкой на работу. Но на 10 часов решена проблема с заправкой, и к обеду все автобусы вышли на линию. Обстановка стабилизировалась.

Как выяснилось, местный автопарк задолжал большие суммы за топливо, в результате автобусы попросту нечем было заправлять. Но проблему удалось решить в короткие сроки.

В Витебске городской транспорт ездит с перебоями: автопарк задолжал деньги за топливо