Костел Святого Роха в Минске: трагическая история, особенности архитектуры и звуки лучшего в стране органа

Есть в Минске храм-невидимка – костел Святой Троицы, или Святого Роха. Его прописка – Независимости, 44а. Судьба сложилась так, что сегодня святыня спрятана во внутреннем дворике Дворца искусств на Козлова и редакции столичной газеты на проспекте Независимости.

В XVIII веке здесь вплоть до современной филармонии и военного кладбища простирался район легендарной Золотой горки. Раньше на этих землях было огромное католическое кладбище, где в 1796 году установили традиционную небольшую деревянную часовню Святого Роха, которая в 1832 году стала приходским храмом.

Вообще, католический приход Пресвятой Троицы в Минске был основан еще в XIV веке королем Ягайло. Это самая старая католическая община в городе. На пожертвования короля был построен деревянный храм на Троицкой горе, однако в 1409 году он сгорел дотла. Вновь отстроенный деревянный храм также погиб в пламени пожара в 1809 году.

К середине XIX века на месте златогорского храма Пресвятой Троицы, который не мог уместить всех верующих, решили строить новый костел. Епископ Адам Войткевич сумел получить разрешение на постройку каменного храма с 1861 по 1864 годы. Тогда в городе царила страшная эпидемия чумы и верующие возлагали большие надежды на новый храм.

Горожане различных конфессий жертвовали свои средства на строительство и просили помощи у Святого Роха – известного французского защитника – от эпидемий, болезней людей и животных. Основными фундаторами стали супруги Леоновичи (14 тысяч рублей серебром) и полковник Игнат Ляскович (5 тысяч рублей серебром).

Денис Филипчик, экскурсовод:

Людзі дзесяткамі, сотнямі, а то і тысячамі зыходзілі з гэтага свету. І, вось, аднаму з жыхароў Менску прысніўся такі сон, у якім яму з’явілася выява Святога Роха, скульптура Святога Роха. І яму ўзнікла такое пачуццё, што трэба яго адшукаць. На руінах закінутага да таго часу манастыра Баніфратараў, добрых братоў, якія таксама апекаваліся хворымі, яны пачалі шукаць і знайшлі там скульптуру Святога Роха. І вось гэту фігуру ўрачыста з працэсіяй перанеслі ў храм. І тут з’явілася адно з месцаў, дзе Святога Роха шанавалі. Штогод 16 жніўня каталіцкі касцёл прыгадвае гэтага Святога. Ён з’яўляецца апекуном і падарожных людзей, якія шмат вымушаны падарожнічаць. Ён таксама з’яўляецца апекуном і тых людзей, якія дапамагаюць іншаму чалавеку, медыкам.

Касцёл быў збудаваны вельмі хутка. І ўжо 1 лістапада 1864 года тут прайшла першая імша, першае набажэнства. Касцёл збудавалі ў папулярным тады неагатычным стылі. Падарожнікі, якія накіроўваліся па барысаўскім тракце ў Мінск, безумоўна, бачылі здалёк касцёл Святога Роха.

Убранство костела Святой Троицы восхищало многих краеведов, среди них – Владислав Сырокомля. В описании за 1908 год читаем: «Костел каменный с 12 окнами, крыт железом, в длину 12,5 сажени, в ширину 4 и 2/3 сажени».

На молитву верующих собирали колокола. В правом алтаре храма находилась статуя Святого Роха, перенесенная из старой часовни. Рядом – икона Божьей Матери с младенцем. На старинных фото можно увидеть каменную браму. Неподалеку от костела располагались дом лесника, богадельня, дровяной двор.

Время изменило интерьеры, но пощадило уникальную архитектуру с яркими готическими чертами. Главный фасад завершает двухъярусная башня с шатром. Фасады расчленены трехступенчатыми контрфорсами, которые придают объем и величие храму. Центральный неф и апсида перекрыты цилиндрическими сводами. Стены декорированы пилястрами и карнизами. Есть ощущение, что каждая часть костела тянется к небу.

Именно в Золотогорском храме впервые в Минске в дополнительное богослужение был введен русский язык. А в 1872 году в храме открыли школу органистов, где готовили музыкантов для богослужения на русском языке.

Денис Филипчик, экскурсовод:

Але ўжо ў пачатку XX стагоддзя колькасць людзей, якія наведвалі набажэнствы, якія належылі да гэтай парафіі, перавысіла 7 тысяч чалавек. Безумоўна, у такім невялічкім касцёле яны змясціцца не маглі. І ў 1910 годзе быў распрацаваны новы праект храма. Ён таксама павінен быў быць неагатычным, але ўжо двухвежавым і большым па плошчы. Але пачынаецца Першая сусветная вайна, пачынаецца неспакойнае XX стагоддзе. І здзейсніць задуманае не атрымалася. Але я думаю, што гэта не дрэнна, бо мы з вамі маем такі вельмі выразны архітэктурны помнік. Менавіта адсулюь, ад касцёла Святой Троіцы, Святога Роха, пачынаецца працэсія Божага цела кожны год.

С приходом советской власти в 1922 году из костела были реквизированы все ценности и богослужебная утварь. В 30-е годы храм закрыли, исчезла чудотворная статуя Святого Роха. В июне 1941 года Золотогорский костел сильно пострадал от боевых действий. Богослужения возобновились ненадолго во время фашистской оккупации, а сразу после окончания войны здание было приспособлено под книгохранилище. В послевоенные годы кладбище было ликвидировано, а вокруг построены жилые дома. Так костел оказался внутри квартала.

Денис Филипчик, экскурсовод:

Сёння толькі некалькі надмагыльняў нагадвае нам аб тым, што гэта сапраўды святая зямля з пункту гледжання любога хрысціаніна, якія падыходзіць да гэтага храма. І сёння можна прачытаць надпісы на гэтых надмагільных камянях. Яны сведчаць аб тым, што тут былі пахаваны і шэраговыя звычайныя местачкоўцы, жыхары Мінска, і, канешне, тут была пахавана эліта таго часу. Фундатары храма, былі пахаваныя багатыя шляхцічы, якія жылі ў Мінску і ў наваколлі.

После реставрации в 1983 году здание было взято под охрану и переделано в зал камерной музыки Белгосфилармонии. В интерьере появились яркие витражи, которые наполнили храм теплом.

В апсиде в 1986 году установлен один из лучших органов в Беларуси, и храм зазвучал. Он стал центром возрождения белорусской костельной музыки. Здесь проводят фестиваль «Золотогорская лира», организуют концерты, «калядные вечера». В них участвуют как белорусские коллективы и исполнители, так и иностранные органисты. Песенный репертуар в «Золотогорском хоре» славится старинной белорусской музыкой композиторов Манюшко, Глинского, Гирдо.

Юрий Санько, настоятель прихода Пресвятой Троицы (Святого роха) г. Минска:

У нас ёсць у парафіі тры хоры: дзіцячы, моладзевы, дарослы, які вельмі заслужаны. Працуюць у нас таксама іменітыя арганісты. Адзін з іх – малады кампазітар Віктар Кісцень. Чаму наш касцёл адметны? Таму што арган знаходзіцца ў алтарнай частцы. Нідзе мы не знойдзем касцёла, толькі ў Ялце, дзе арган знаходзіцца ў алтарнай частцы. Гэта неправільнае месца яго знаходжання, таму што ў алтарнай частцы павінен быць алтар, табернакулум, дзе захоўваецца цела Хрыста. Каб кожны, хто прыйшоў, бачыў алтар, а не арган. На жаль, арган у іншае месца мы не можам перанесці ў касцёле, таму што ён вялікі.

С мая 1991 года в Троицком Золотогорском костеле Святого Роха возобновились богослужения в свободное от концертов время. В 2006 году зал камерной музыки был закрыт, а здание возвращено римско-католическому приходу Пресвятой Троицы. Тогда же интерьер украсили 14 барельефов, которые изображают последний путь Христа на Голгофу, или Кальварию, как называют ее в католической традиции. Они выполнены нашим белорусским скульптором Валерьяном Янушкевичем.

Интенсивно начала развиваться культурно-просветительская жизнь храма. Стала действовать приходская школа. Здесь есть и детская библиотека: книги по религии, энциклопедии, художественная литература. Однако роль подземелья в былые времена была совсем иная, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Денис Филипчик, экскурсовод:

А тут сутарэнні цасцёла. І, як правіла, сутарэнні былі створаны для таго, каб тут пахаваць людзей. Фундатараў храма альбо тых, якія праславіліся сваім праведным жыццём. Нішы засталіся, безумоўна, з тых часоў. І, як правіла, галоўнымі фундатарамі былі звычайныя простыя людзі, але ў вялікай колькасці яны не маглі ахвяраваць значныя сумы, таму шляхта навакольная звычайна дапамагала ў будаўніцтве касцёла.

Юрий Санько, настоятель прихода Пресвятой Троицы (Святого роха) г. Минска:

У 2015 годзе нам удалося знайсці сродкі. Таксама дзякуючы намаганням вернікаў мы змянілі цалкам дах, страпільную сістэму. Дах стаў больш лягчэйшы. І тым самым уратавалі святыню ад зруйнавання. Канешне, гэта першы крок у рэстаўрацыі святыні. І наступны крок – гэта, канешне, узмацненне фундамента. Пазней ужо перойдзем да ўнутранага убранства. Гэта, можно сказаць, не рэстаўрацыя, але будуць выкрашаны сцены, зроблены пол.

Пожелаем католической жемчужине города долгой и насыщенной духовной и культурной жизни.