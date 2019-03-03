Корреспондент СТВ попробовала пострелять из автомата Калашникова

Ольга Коршун, корреспондент:

Не знаю, попала я или нет, опыта стрельбы у меня мало. Все-таки мое оружие – это слово. Но специалисты говорят, что девушки даже более меткие стрелки, чем мужская половина, так что и у меня есть шансы на победу.