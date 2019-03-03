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Корреспондент СТВ попробовала пострелять из автомата Калашникова

03 марта 2019 17:12
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Новости Беларуси. Корреспондент СТВ попробовала пострелять из автомата Калашникова, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Корреспондент СТВ попробовала пострелять из автомата Калашникова-1

Ольга Коршун, корреспондент:
Не знаю, попала я или нет, опыта стрельбы у меня мало. Все-таки мое оружие – это слово. Но специалисты говорят, что девушки даже более меткие стрелки, чем мужская половина, так что и у меня есть шансы на победу.

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Корреспондент СТВ попробовала пострелять из автомата Калашникова-4

Корреспондент СТВ попробовала пострелять из автомата Калашникова-6

# Армия Беларуси # общество # Ольга Коршун # Фотофакт

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