Кормили гнилью и плесенью! Прокуратура выявила крупные нарушения в сфере АПК

Новости Беларуси. Обеспеченность страны продовольствием напрямую зависит от эффективности функционирования АПК. Ни одно нарушение в животноводческой отрасли не останется без внимания прокуроров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

800 тонн в бурт. В Березинском районе осмелились пойти наперекор Директиве Президента № 6 и заложили сенаж вот таким способом. Юрий Сухоцкий у руля сельхозорганизации «Богушевичи» почти 2 года. Уверяет, что всегда закладку кормов вел грамотным и проверенным способом – при помощи траншей. Но нынче что-то пошло не так.

Юрий Сухоцкий, директор сельхозпредприятия «Богушевичи»:

Луга находятся на дальнем расстоянии. Причем перевозки для ближайшей сенажной траншеи составляют до 20 километров, поэтому было принято решение, то есть произвели расчет для начала. И экономически нецелесообразно некультурные травы закладывать на такое расстояние, поэтому и было принято решение закладки бурта на месте. Зато теперь пришлось раскошелиться. Тех, кто пошел на нехозяйский подход, привлекли к административному процессу.

Оксана Семашко, корреспондент:

Руководитель организации сегодня уверяет, что с закладки этого бурта будет всего лишь 5 % отходов. Тем не менее это нарушение. Директор уже заплатил штраф. Он обещает, что это его первый и последний раз.

Одна и та же проблема кочует из года в год по всей стране. И здесь на лицо факты бесхозяйственности ряда должностных лиц, в том числе руководителей хозяйств, ветврачей, представителей ведомственных управлений. В Генпрокуратуре вопросы сохранности и обеспеченности кормами будут и дальше на контроле. Пристальное внимание при поставке животных на зимне-стойловый период.

Кирилл Арцименя, заместитель начальника отдела прокуратуры Минской области:

В большинстве случаев руководители хозяйств понимают, что прочная кормовая база – это условие успешного развития животноводства. Вместе с тем (к сожалению, не стало исключением это хозяйство) имеются нарушения, которые выявляются прокурорами. По области уже выявлено 15 сельскохозяйственных организаций, которые допустили закладку кормов в бурты. По всем фактам информированы местные исполнительные органы власти, чтобы держали контроль за качеством заложенного корма. На контроле у прокуроров все направления АПК: от качества кормов, надоев, привесов до условий содержания животных.

Максим Дацькевич, начальник управления по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов Генеральной прокуратуры Беларуси:

На 1 мая 2023 года в более чем 130 сельхозорганизациях в 50 районах республики отсутствовали высококачественные корма (сено, сенаж либо силос), что свидетельствует об упущениях в проведении прошлогодней кормозаготовительной кампании. В некоторых хозяйствах недостача кормов скрывалась. Не единичны случаи скармливания скоту кормов с признаками гнили, плесени, посторонними примесями и предметами.

Во время проверок пристальное внимание и аспектам безопасности. В том числе пожарной. В 2023 году зафиксировано 97 возгораний на предприятиях АПК. Треть – во время жатвы: на полях и зернотоках.

Оксана Семашко:

125 тонн сена в рулонах, стены и кровля – все сгорело буквально месяц назад. На этом сенохранилище неправильно хранили материалы и вещества. Уже по данному инциденту возбуждено уголовное дело.

Со слов замдиректора сельхозпредприятия «ОМА», сено не могло загореться само. Тогда, кто же помог? Это выяснят в ходе расследования. Сейчас же аграрии озадачены, где и чем восполнять недостачу. Ведь после пожара на сенохранилище 1 300 буренок, по сути, остались без корма более чем на полгода.

Владимир Шагойко, заместитель директора сельхозпредприятия «ОМА»:

Второй укос косили, заготавливаем. И сейчас там еще немножко скосили.

– То есть в хозяйстве у вас есть поля, добудете?

– Есть кое-что. Если бы еще немного погода позволяла. Дождики проходят так с весны практически. Такой, как сегодня: кап-кап – и все, ничего нет.

Кирилл Арцименя:

На территории области зарегистрированы не единичные случаи возгорания сельскохозяйственной техники, зерносушильных комплексов и зернохранилищ. Причины пожара обусловлены как износом комплектующих аграрной техники, неисправностью электропроводки, так и пренебрежением ответственными работниками требований пожарной безопасности.

Как говорят, осень – дел восемь. Аграрии продолжают активно работать на полях. Ведут сев озимых, уборку овощей и заготовку кормов.

Валерий Цедрик, директор СУП «Агро-МАЗ»:

Сегодня хозяйство заготовило 21,1 кормовые единицы. К прошлому году хоть и минусуем одну, но мы увеличили плотность поголовья на 683 головы. По кормам планы имеются заготовить где-то порядка 31 кормовой единицы, что позволит иметь полуторагодичный запас, достойно встретить зимовку и продержаться до следующего урожая.