Контактный зоопарк этой семьи стал туристическим местом. Как они превратили подворье в бизнес – в программе «Центральный регион»

Новости Беларуси. Променять каменные джунгли на экзотическое подворье в деревне. Каких необычных животных держат жители центрального региона? У семьи Буйняковых под Солигорском их больше 30 видов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Носухи, еноты, ослики, як, кролики, лисы, фазаны, страусы. Все начиналось с покупки лошади, теперь в хозяйстве есть даже верблюд. Благодаря сарафанному радио в соцсетях семейный контактный зоопарк стал излюбленным местом для туристов. Тем более что многие обитатели ручные и все очень фотогеничные.

Игорь Буйняков, хозяин контактного зоопарка:

Мы даже, если честно, не ожидали. Бывает очень приятно, когда люди оставляют отзывы, что круто, классно провели время. Бывает, приезжают люди – мужчины такие серьезные, на дорогих машинах – не дрогнет глаз у него, не дернется. И когда он видит, как его чадо радуется и кролика этого держит… Эмоции. Незаметно скала эта превращается в пух – мягкого человека.

Дарим радость и эмоции. Что главное в жизни? Эмоции. Радостные эмоции. Вот, мы их дарим людям.

Как хобби превратить в бизнес на селе и воспитывать детей без гаджетов, но в гармонии с природой? Об этом следующий выпуск программы «Центральный регион». Побываем в гостях у владельцев домашнего зоосада и у заводчицы коз редких пород.