Конкурсы и выставки – Национальный центр творчества детей и молодёжи анонсировал насыщенную программу

Подготовка началась еще на старте учебного года, учтены пожелания детей, родителей и педагогов. По традиции в центре пройдет выставка декоративно-прикладного творчества «Калядная зорка», будут представлены более 500 работ юных мастеров. Тематика широкая – зимние праздники, забавы и сказки. Кроме того, организованы увлекательные занятия, во время которых ребята смогут создать елочные игрушки и новогодние сувениры.

Анна Аверина, заместитель директора Национального центра художественного творчества детей и молодежи:

Период зимних каникул – это самое долгожданное время для наших детей и педагогов. Полезная досуговая деятельность, восстановление и накопление сил, творческое развитие наших детей. Мы учитываем возрастные особенности наших детей и, конечно же, период зимних каникул и преддверие Нового года – это интересные творческие программы. Само убранство учреждений дополнительного образования, та атмосфера, которая там царит, говорит о том, что и ребята, и взрослые, и педагоги очень ждут этот праздник.

Зимние каникулы у школьников две недели – с 25 декабря по 7 января. Чтобы не пропустить ни одно из праздничных мероприятий – стоит заглянуть на официальные сайты учреждений дополнительного образования.