Прямой эфир

Конкурс красоты среди слонов пройдет в Непале

29 декабря 2015 15:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Непала. Самого красивого слона выберут в Непале.

В фестивале принимают участие 127 слонов.

Конкурс красоты среди слонов пройдет в Непале -1

Организаторы мероприятия заставят толстокожих животных играть в футбол, выполнять различные трюки, а также бегать наперегонки. 

Непосредственно конкурс красоты пройдет в несколько туров.

По итогам первого этапа судьи отберут пятерку финалистов, которые продолжат борьбу за звание самого красивого слона.

Конкурс красоты среди слонов пройдет в Непале -4

Фестиваль слонов проходит в 12 раз и является традиционным мероприятием для Непала.

Его организатор – местная ассоциация отелей. Турниры такого плана проводятся с целью развития туризма в регионе. Власти также стремятся таким образом повысить уровень осведомленности туристов о защите дикой природы.

# общество # Фотофакт # Конкурс красоты

Другие новости рубрики

Все новости
Остатки автозапчастей можно будет продавать без документов до 1 января 2017 года
29 декабря 2015 14:57

Остатки автозапчастей можно будет продавать без документов до 1 января 2017 года

Акцию «Безопасные каникулы» проводит ГАИ Минской области
29 декабря 2015 14:53

Акцию «Безопасные каникулы» проводит ГАИ Минской области

Новогоднее благотворительное мероприятие устроили для воспитанников Червенского дома-интерната для инвалидов
29 декабря 2015 14:52

Новогоднее благотворительное мероприятие устроили для воспитанников Червенского дома-интерната для инвалидов