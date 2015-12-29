Конкурс красоты среди слонов пройдет в Непале

Новости Непала. Самого красивого слона выберут в Непале.

По итогам первого этапа судьи отберут пятерку финалистов, которые продолжат борьбу за звание самого красивого слона.

Непосредственно конкурс красоты пройдет в несколько туров.

Организаторы мероприятия заставят толстокожих животных играть в футбол, выполнять различные трюки, а также бегать наперегонки.

Фестиваль слонов проходит в 12 раз и является традиционным мероприятием для Непала.

Его организатор – местная ассоциация отелей. Турниры такого плана проводятся с целью развития туризма в регионе. Власти также стремятся таким образом повысить уровень осведомленности туристов о защите дикой природы.