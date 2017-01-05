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Конкурс дизайн-проекта от компании «Жилстройкомплект»: как создаётся проект детской комнаты для Александры?

05 января 2017 07:26
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Дизайнером может стать каждый, даже самый маленький белорус. Недавно в Беларуси стартовал конкурс дизайн -проекта детской комнаты, которую объявила строительная компания «Жилстройкомплект». Очаровательная юная певица Саша переезжает в столицу и просит ребят помочь ей с обустройством  комнаты. Самому креативному художнику в качестве приза компания-застройщик обещала гироскутер!

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ –  начальник отдела продаж  компании «Жилстройкомплект»  Марина Новицкая и художник Надя Бука.

# общество # Фотофакт # Дизайн интерьера # Надя Бука # Марина Новицкая

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