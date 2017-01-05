Конкурс дизайн-проекта от компании «Жилстройкомплект»: как создаётся проект детской комнаты для Александры?

Дизайнером может стать каждый, даже самый маленький белорус. Недавно в Беларуси стартовал конкурс дизайн -проекта детской комнаты, которую объявила строительная компания «Жилстройкомплект». Очаровательная юная певица Саша переезжает в столицу и просит ребят помочь ей с обустройством комнаты. Самому креативному художнику в качестве приза компания-застройщик обещала гироскутер!

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – начальник отдела продаж компании «Жилстройкомплект» Марина Новицкая и художник Надя Бука.