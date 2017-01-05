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Беларусь накрыло снежной пеленой, к выходным обещают до минус 27 градусов

05 января 2017 07:23
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Новости Беларуси. Все, кто любит хоккей, в эти дни могут сами стать на коньки и выйти на открытый лед. Январские морозы набирают силу. К вечеру столбики термометров опустятся до минус 16.

Впрочем, зима заявляет о себе во всех проявлениях. Накануне Беларусь накрыло снежной пеленой. Прошедший циклон принес в страну снегопады. Коммунальные службы продолжают очищать дворы и дороги, 5 января в утренний час-пик, в отличие от вчерашнего дня, общественный транспорт ходил по расписанию.

Белорусы пережили метель, а сегодня готовятся к похолоданию. К выходным ожидается до минус 27, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Морозная зима все чаще удивляет. Погода не часто радует нас такими пейзажами, как заснеженные деревья и белые дороги. Именно такую природу чаще всего изображают на своих полотнах художники и фотографируют современные белорусы.

# общество # Погода в Беларуси

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