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«Конкуренции нет и товар уникальный». Интервью с продавцом витебского «нулевого километра»

09 января 2018 22:39
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Новости Беларуси. Продолжение истории о «нулевом километре», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебске в 2009 году при реконструкции площади Победы бесследно исчез знак, который указывал расстояние до районных центров, а также Минска и Москвы.

«Конкуренции нет и товар уникальный». Интервью с продавцом витебского «нулевого километра»-1

Недавно мы рассказывали, что спустя 8 лет после пропажи знак пытались продать в интернете (подробности здесь).

Тогда в роли потенциального покупателя выступила моя коллега Анастасия Бут. Ей удалось пообщаться с продавцом.

«Конкуренции нет и товар уникальный». Интервью с продавцом витебского «нулевого километра»-4

Кирилл Блинков, житель Витебска:
Здесь находилась куча с мусором, который каждый день вывозили на грузовике. Загружали экскаватором. В тот день, когда нашел знак, в погрузчик именно загружали до обеда мусор. В обеденный перерыв диск перенес в сторону строительных вагончиков.

«Конкуренции нет и товар уникальный». Интервью с продавцом витебского «нулевого километра»-7

Какое-то время треснувшее основание «нулевого километра» простояло возле вагончика, а после Кирилл закатил его внутрь. Все время, пока молодой человек работал на реконструкции площади, о знаке никто не вспоминал. Ажиотаж начался, когда спустя 8 лет витебчанин выставил его на продажу в интернете за 2000 рублей.

«Конкуренции нет и товар уникальный». Интервью с продавцом витебского «нулевого километра»-10

Кирилл Блинков:
Нормальный человек не будет покупать, не сбив цену. Если только будет присутствовать конкуренция. Конкуренции нет и товар уникальный, поэтому все на интерес.

«Конкуренции нет и товар уникальный». Интервью с продавцом витебского «нулевого километра»-13

Сергей Польский, главный инженер Управления капитального строительства Витебска:
В составе проекта «Реконструкция площади Победы», который курировало государственное предприятие УКС города Витебска, монтаж данного знака отсутствует.

«Конкуренции нет и товар уникальный». Интервью с продавцом витебского «нулевого километра»-16

Изначально Кирилл собирался установить знак как элемент декора на приусадебном участке родительской дачи. Но не успел. Дом продали, а «нулевой километр» оказался хозяину ненужным. Два года назад мужчина попытался его продать, но ему предложили не более 500 долларов.

«Конкуренции нет и товар уникальный». Интервью с продавцом витебского «нулевого километра»-19

Анастасия Бут, СТВ:
Восемь лет «нулевой километр» хранился среди прочих запчастей в этом гараже. Здесь же его и изъяли у продавца сотрудники милиции. Теперь правоохранителям предстоит доказать, что знак имеет ценность для города. Либо же вернуть его витебчанину.

# общество # Достопримечательности Витебской области # Фотофакт # Анастасия Бут # Кирилл Блинков # Сергей Польский

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