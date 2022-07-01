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Концерты, фейерверки и тематические выставки. Как пройдёт День Независимости в Минской области?

01 июля 2022 20:13
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Новости Беларуси. В Минской области идет подготовка к масштабному празднованию Дня Независимости, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Во всех районах центрального региона пройдут торжественные мероприятия.

Концерты, фейерверки и тематические выставки. Как пройдёт День Независимости в Минской области?-1

Это мининги-реквиемы, праздничные шествия, концерты и народные гуляния. Отдать дань памяти и посетить различные локации приглашают всех жителей и гостей страны на мемориальный комплекс «Курган Славы». Здесь развернутся десятки площадок: выставки вооружения и гражданской техники, будет представлен туристический потенциал центрального региона, исторические экспозиции и необычные фотозоны. Кульминацией праздника станет акция «Споем гимн вместе», она пройдет в каждом райцентре. Главной площадкой областного праздника на этот раз выбран Мядель. В 23:00 небо над городом раскрасится праздничным фейерверком.

# День Независимости # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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