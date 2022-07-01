Концерты, фейерверки и тематические выставки. Как пройдёт День Независимости в Минской области?

Новости Беларуси. В Минской области идет подготовка к масштабному празднованию Дня Независимости, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Во всех районах центрального региона пройдут торжественные мероприятия.

Это мининги-реквиемы, праздничные шествия, концерты и народные гуляния. Отдать дань памяти и посетить различные локации приглашают всех жителей и гостей страны на мемориальный комплекс «Курган Славы». Здесь развернутся десятки площадок: выставки вооружения и гражданской техники, будет представлен туристический потенциал центрального региона, исторические экспозиции и необычные фотозоны. Кульминацией праздника станет акция «Споем гимн вместе», она пройдет в каждом райцентре. Главной площадкой областного праздника на этот раз выбран Мядель. В 23:00 небо над городом раскрасится праздничным фейерверком.