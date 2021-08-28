Концерт, салют и множество спортивных локаций. «Вытокі» – как завершается одно из самых ярких событий это лета?

Новости Беларуси. Яркий финал масштабного фестиваля «Вытокі». К спортивному финишу форума 28 августа в Минске присоединились сотни участников. На площадке у Дворца спорта развернулись локации, где каждый желающий мог попробовать свои силы в разных видах спорта и пообщаться с известными белорусскими спортсменами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все лето фестиваль путешествовал по стране, открывая культурный и спортивный потенциал разных уголков Беларуси. Помимо олимпийского квеста, для гостей праздника сегодня приготовили праздничный концерт и салют.

Шахматы на льду – так еще называют керлинг. Один из самых необычных и, кстати, интеллектуальных видов спорта представляет капитан юниорской сборной. В свое время Александр сменил занятия греблей на керлинг. Бабушке уж очень понравилось следить за этим видом во время Олимпиады.

Александр Демещенко, капитан национальной юниорской сборной по керлингу:

Вид спорта у людей вызывает интерес. Это можно заметить по количеству участников. В основном в керлинге развивается тактическое мышление, также в большом керлинге важны все группы мышц.

На фестивале напольная версия керлинга. Впрочем, достаточно, чтобы прочувствовать атмосферу и выучить некоторые приемы. Так всего за час-два 28 августа можно было получить экспресс-мастер-классы в самых разных видах спорта – единоборства, гребля, стрельба, фехтование.

Спортивный азарт участников подогревался ценными призами. Проигравших в олимпийском квесте не было. Просто пробуешь свои силы на полутора десятках локаций – приз твой.

На теннисной площадке спорт с научным подходом. С помощью биометрических тестов ребятам предлагали выяснить, к какому виду спорта у них есть природные наклонности. Насколько ты предрасположен к разным видам спорта? Что можно узнать на фестивале «Вытокі» в Минске На фоне традиционных видов спорта выделялся пожарный кроссфит. Спасатели не просто показали свою подготовку, выстроили целый городок безопасности.

Юных участников поддерживали профессиональные спортсмены. Максим Недосеков на фестивале «Вытокі»: такие мероприятия очень важны для детей, я вспоминаю себя

Оскар Матушкин, защитник хоккейного клуба «Юность»:

Очень приятно видеть так много людей, молодежи, которые любят хоккей. Все подходят, делают фото, играют в настольный хоккей. Приятно видеть такой интерес к спорту.

Шагая все лето по стране, фестиваль подогревал не только интерес к спорту. «Вытокі» – это десятки вокальных и художественных конкурсов, семинары, презентации, молодежные проекты и масса возможностей для юных участников сделать каждому свой шаг до олимпа. Виктор Лукашенко о «Вытоках»: немножко грусть, что закачивается проект, но мы довольны, что он людям понравился За это лето «Вытокі» побывали в Орше, Лиде, Кобрине, Солигорске, Бобруйске. Каждый из уголков Беларуси отличился особенной программой, познакомил с туристическим потенциалом и с национальными брендами своего края.

Владимир Кухарев, председатель Минского горисполкома:

Это значимое событие. И самое главное то, что это популяризация всех видов спорта. Минск – очень спортивный город. И сегодня, когда наши выдающиеся спортсмены сами показывают мастер-класс, особенно детям, – это очень важно. И мы видим, что сегодня это большой интерес вызвало у минчан.