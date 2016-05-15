Концерт на площади Победы и портреты героев в руках детей: Беларусь отметила 9 Мая

Новости Беларуси. В Беларуси участие в праздновании Дня Победы приняли более 830 тысяч человек. Больше всего зрителей собрали вечерние мероприятия. Сердцем праздника стала площадь Победы. Здесь впервые был дан грандиозный концерт. Звуки музыки растекались по всей столице.

Несмотря на преклонный возраст и поздний час, в праздничном строю были и ветераны. К сожалению, с каждым годом их все меньше. Если в 2013 году в Беларуси было 25 тысяч фронтовиков, в этом – всего 14 тысяч. Однако портреты героев, тех, кого уже нет с нами, в 2016 году в руках несли минчане и гости столицы.

Именно так напомнить об Отечественной войне – идея студентки журфака БГУ с заморским именем Сандра и фамилией, похожей на импортную – Бушик. Присоединились десятки ребят, получился настоящий хор.

Сандра Бушик, автор патриотического проекта:

9 Мая – один из самых любимых праздников не только у меня. Я думаю, у всей нашей компании.

У победного флеш-моба форма современная, содержание – неизменное. Беларусь чтит Победу и помнит ее героев.

Екатерина Кишка, участник патриотического проекта:

Мне кажется, человек посмотрит и очень многое сразу поймет.

Сейчас в моде киношные образы разведчиков, диверсантов и снайперов. Живые прототипы экранных героев рядом.

Геннадий Юшкевич, ветеран Великой Отечественной войны:

Тут элементы могут быть. Допустим, там, где идет немецкая цепь, так же и нас присаживали. Этот элемент подходит. Есть момент, где боевое столкновение. Тоже такие у нас были два раза в неделю, как правило.

Экшен снимают с каскадерами, а у Геннадия Юшкевича второго дубля никогда не было. В оперативную разведку фронта коренной белорус попал, приписав себе год, а диверсионного опыта он набрался еще в партизанке.

Время прошло, закалка осталась. У разведчика и сейчас носки защитного цвета. Закамуфлировать подвиг советского народа под себя пытаются многие страны. Ветерана это не удивляет. Еще в мае 1945 года у Советской армии хотели отнять Победу.

Геннадий Юшкевич, ветеран Великой Отечественной войны:

В немецкоговорящих странах, к кому не обращаешься, все говорят, что войну выиграли американцы, освободили американцы, даже Краков освободили американцы. Они по телефону договаривались о сдаче городов, они спешили в Берлин, но наши все-таки опередили их.

За Великую Победу сражался и Григорий Прищепный. Когда война закончилась, на голове 20-летнего разведчика половина волос были седыми. Он участвовал в операции «Багратион», взятии Кенигсберга, Берлина. Награжден Орденами Отечественной войны 2-й степени и Красной Звезды, имеет более двух десятков медалей, в том числе за боевые заслуги.

Григорий Прищепный, ветеран Великой Отечественной войны:

Сегодня мы радуемся тому, что живем в родной, независимой, спокойной, самое благополучной державы в Европе – родной Беларуси.

Победа советского народа повлияла на историю многих стран мира, но была и есть и будет нашей Победой. Чтобы понять это, достаточно выйти на улицу 9 Мая. В Минске масштаб народной памяти можно показать только с высоты полета журавлей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Герои не умирают, они уходят на небеса и внимательно наблюдают за нами. А герои Великой Отечественной войны требовательно следят за тем, как мы храним мир и покой нашего отечества. За весь период суверенной истории Беларуси мы не разрушили ни одного памятника, не позволили надругаться над памятью героев войн, прокатившихся по нашей земле. Мы боролись за правду о войне, за правду о вашем подвиге.

Учиться у Беларуси патриотизму едут из многих стран и континентов.

Туристы:

Я в восторге от того, что происходит на площади Победы.

Мы из Германии и горды быть здесь, отмечать этот день с белорусами.

Мы из Норвегии. Преодолели большой путь в Беларусь специально, чтобы присоединиться к вашему патриотическому празднику.

Каждый десятый советский боец был белорус, на фронтах воевало почти полтора миллиона наших земляков, в подполье партизанских отрядов – вся страна.

Наша страна помнит и дорожит военными победами, но склоняется к дипломатическим. И учреждая ООН, и сейчас. Беларусь архитектуру международных отношений предлагает строить на фундаменте мира.

Михаил Жуковский, ветеран Великой Отечественной войны:

Растет международный авторитет нашей страны, появилась в международном обиходе, в дипломатическом словаре минская площадка, минский вариант, когда к нам приезжают главы крупнейших европейских держав.

На теле Беларуси гитлеровская машина оставили самые глубокие следы, но наша позиция – не делить Победу по национальным квартирам. Пригласительные билеты разделить радость официальный Минск отсылает во все уголки планеты.

Агустин Ускатеги Рива, военно-морской и военно-воздушный атташе при посольстве Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь:

Мне очень приятно быть в этот день вместе с вами. Белорусы – великий народ, который добился победы над фашизмом. А ваша страна является примером бесконфликтного существования на международной арене.

В 1945 году советские солдаты на Эльбе приветствовали союзников, в 2016 году белорусский Президент на площади Победы протягивает руку дипломатической дружбы представителям стран: от Атлантики до Индийского океана.

Яблоневый цвет встречал поезда Победы. А сейчас цветы Победы у сердца многих белорусов. Праздничные бутоньерки с белорусским колоритом оценили и на дипломатическом уровне.

Ергали Булегенов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь:

Прекрасный символ. И он тоже с весной связан, с Победой, с хорошим настроением.

Хотя цветы Победы больше собирательный образ, но в одном из информационных проектов он уместился в формате билбордов. На плакатах – известные белорусы (от врачей до артистов) и их предки, которые подарили возможность жить и реализоваться целому континенту.

Ирина Еромкина, прима-балерина Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Эти люди отдали за нас свою жизнь, чтобы у нас была земля, чтобы мы жили в мире, были счастливы. Они же воевали за это. Поэтому мы не имеем права их забывать.

Кадры хроники сохранили шествие ветеранов в разные годы. С увесистыми от орденов и медалей пиджаками колонами шли герои войны. Но годы делали свое.

Сегодня в Беларуси живут не больше 14 тысяч ветеранов – это одна дивизия. Бойцы не идут по проспекту, как прежде. Для главных героев выделены специальные места. Но шествие памяти продолжают дети, внуки и правнуки. Вместе с портретами своих ветеранов они идут на митинги к мемориалам или просто гуляют по городу.

Евгений Пустовой, корреспондент СТВ:

Белорусы о войне знают не только по книгам и фильмам. Но прежде всего из семейных рассказов. Мой дед – разведчик при штабе дивизии, награжден правительственными наградам, освобождал Варшаву, а Победу встречал с союзниками на Эльбе. И так во многих семьях. Есть, кем гордиться. Мои коллегии 9 Мая пришли тоже с портретами своих фронтовиков.

Станислав Яркин-Москалев, режиссер СТВ:

Я считаю, что каждый человек, каждый потомок должен нести эту память, насколько это возможно.

С новой весенней силой в эти дни ожили и сами ветераны. Мужчины ухаживают за самыми красивыми дамами белорусского Правительства. А женщины – шутят с Президентом.

Вечером монумент Победы снова стал центром большого праздника. Вечный огонь. Знаменитые барельефы Азгура, Селиханова, Бембеля и Глебова впервые на один вечер стали декорациями большого праздничного концерта в честь великого дня, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ренат Ибрагимов, народный артист России:

Чем дальше мы отдаляемся от того времени, чем острее ощущаем этот праздник.

Елена Ваенга, певица, композитор, актриса (Россия):

Если память жива в людях, если люди так делают, если дети идут возлагать цветы, если дети понимают, что такое Победа, детям на пальцах объясняют, что такое фашисты, что такое не фашисты, наверное, это правильно.

В 1945 году май принес Победу, а теперь, как по небесному приказу, каждый год – настоящую весну. В эти дни расцветает даже небо.