Концерт на Октябрьской и фейерверк во Фрунзенском районе: куда сходить в новогоднюю ночь

Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома:

В новогоднюю ночь будет работать 25 площадок в районах города. И в каждом районе работает несколько площадок. Есть наиболее крупные. Например, в Заводском районе – это «Чижовка-Арена». В Первомайском — Национальная библиотека. В Ленинском — это Лошицкий усадебно-парковый комплекс, в Октябрьском – это площадка у Дворца культуры железнодорожников. Во Фрунзенском районе будут работать четыре площадки в новогоднюю ночь. Из них на двух можно будет увидеть фейерверк. В центральной части города в этом году у нас появляется в новогоднюю ночь площадка на Октябрьской площади. И будет работать в новогоднюю ночь площадка у Дворца спорта.