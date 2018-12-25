Концерт на Октябрьской и фейерверк во Фрунзенском районе: куда сходить в новогоднюю ночь

Куда идти за хорошими новогодними впечатлениями в Минске, мы спросили в программе «Большой город» начальника управления культуры Мингорисполкома Виталину Рудикову.
Куда идти за хорошими новогодними впечатлениями в Минске, мы спросили в программе «Большой город» начальника управления культуры Мингорисполкома Виталину Рудикову.
Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома:
В новогоднюю ночь будет работать 25 площадок в районах города. И в каждом районе работает несколько площадок. Есть наиболее крупные. Например, в Заводском районе – это «Чижовка-Арена». В Первомайском — Национальная библиотека. В Ленинском — это Лошицкий усадебно-парковый комплекс, в Октябрьском – это площадка у Дворца культуры железнодорожников. Во Фрунзенском районе будут работать четыре площадки в новогоднюю ночь. Из них на двух можно будет увидеть фейерверк. В центральной части города в этом году у нас появляется в новогоднюю ночь площадка на Октябрьской площади. И будет работать в новогоднюю ночь площадка у Дворца спорта.
Разные программы, рассчитанные на разную аудиторию. Возле Дворца спорта у ёлочки будут работать популярные минские ди-джеи, и на сцене будет происходить музыкально-хореографическое шоу. А на Октябрьской площади можно будет встретиться с известными исполнителями нашей страны.
Формировали мы эту программу таким образом: посмотрели, какие были в течение года яркие концерты известных исполнителей, которые собирали большое количество людей. Мы их пригласили поработать в новогоднюю ночь и вместе отпраздновать Новый год в центре Минска.
Несколько имён я назову: это Анатолий Ярмоленко, Инна Афанасьева, Алексей Хлестов. Для молодёжи у нас известные группы «Без билета», «J-морс» и «Дядя Ваня и племянники». В общем, яркая программа у Дворца спорта, ориентированная больше на молодёжную аудиторию. Все площадки будут работать до 4 часов утра.
Как подготовились районы?
Виталина Рудикова:
Каждая программа имеет свою изюминку. У кого-то и спортивная направленность. Яркие, красочные программы, интерактивные формы будут использовать в дни проведения мероприятий. Поэтому, я думаю, что тот, кто не может доехать до центра города, вполне может найти себе развлечение по душе вблизи своего дома.