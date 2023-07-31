Концерт и награждение лучших работников. Столбцовскому филиалу Минского моторного завода – 30 лет!

Новости Беларуси. Столбцовскому филиалу Минского моторного завода исполнилось 30 лет. Работников крупнейшего предприятия района наградили в связи с праздником, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Более 30 человек были отмечены грамотами и благодарностями от Национального собрания Беларуси, Министерства промышленности и Миноблисполкома. Отметило лучших сотрудников и руководство района. В подарок всем – концерт творческих коллективов.

Виталий Судник, заместитель директора филиала ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод» (Столбцы):

Большой праздник отмечаем – день рождение нашего филиала. 30 лет со дня основания филиала. За это время филиал достиг больших высот, образовано у нас производство высокопрочного чугунного литья, автоматно-термическое производство, прессово-гальваническое производство. Сегодня у нас работает шесть направлений, три основных цеха и три вспомогательных. На предприятии работает 1 160 человек.