Прямой эфир

Концерт и награждение лучших работников. Столбцовскому филиалу Минского моторного завода – 30 лет!

31 июля 2023 14:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Столбцовскому филиалу Минского моторного завода исполнилось 30 лет. Работников крупнейшего предприятия района наградили в связи с праздником, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Концерт и награждение лучших работников. Столбцовскому филиалу Минского моторного завода – 30 лет!-1

Более 30 человек были отмечены грамотами и благодарностями от Национального собрания Беларуси, Министерства промышленности и Миноблисполкома. Отметило лучших сотрудников и руководство района. В подарок всем – концерт творческих коллективов.

Концерт и награждение лучших работников. Столбцовскому филиалу Минского моторного завода – 30 лет!-4

Виталий Судник, заместитель директора филиала ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод» (Столбцы):
Большой праздник отмечаем – день рождение нашего филиала. 30 лет со дня основания филиала. За это время филиал достиг больших высот, образовано у нас производство высокопрочного чугунного литья, автоматно-термическое производство, прессово-гальваническое производство. Сегодня у нас работает шесть направлений, три основных цеха и три вспомогательных. На предприятии работает 1 160 человек.

Концерт и награждение лучших работников. Столбцовскому филиалу Минского моторного завода – 30 лет!-7

Отсчет в истории филиал Минского моторного завода начинает с 1993 года. Сейчас предприятие специализируется на изготовлении двигателей, которые используются в сельскохозяйственной и дорожно-строительной технике. Продукция завода поставляется как на белорусские предприятия, так и реализуется в более чем 50 стран зарубежья.

# Предприятия Беларуси # общество # Виталий Судник # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Количество поступивших в Мингорисполком обращений сократилось на 5%. Какие вопросы волнуют граждан?
31 июля 2023 13:57

Количество поступивших в Мингорисполком обращений сократилось на 5%. Какие вопросы волнуют граждан?

Белорусский Tesla Cybertruck – мужчина из Узды собирает необычные веломобили у себя во дворе
31 июля 2023 13:54

Белорусский Tesla Cybertruck – мужчина из Узды собирает необычные веломобили у себя во дворе

Белорусский аграрий об уборочной: «К сожалению, производство под открытым небом – особенность сельского хозяйства»
31 июля 2023 13:54

Белорусский аграрий об уборочной: «К сожалению, производство под открытым небом – особенность сельского хозяйства»