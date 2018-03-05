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В Беларуси досрочно выплатят пенсии и пособия за 8 марта

05 марта 2018 08:00
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Новости Беларуси. Досрочная выплата пенсий и пособий за 8 марта организована в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси досрочно выплатят пенсии и пособия за 8 марта-1

Их начнут выплачивать уже с 5 марта дня. График можно уточнить в колл-центре «Белпочты» по номеру 154. В эти дни в некоторых отделениях связи клиентам будут создавать еще и «Весеннее настроение». Посетители получат в подарок почтовую открытку к Международному женскому дню, отправить которую можно будет бесплатно.

# общество # Пенсии # Фотофакт # Пенсии # общество # Фотофакт

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