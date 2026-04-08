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Что могло стать препятствием для продуктивной работы БНБК? Психолог проанализировала совещание у Президента

08 апреля 2026 09:51
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Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Что могло стать препятствием для продуктивной работы БНБК? Психолог проанализировала совещание у Президента-1

Алена Дзиодзина, психолог:
Если речь не идет об электоральной кампании, в нынешнем мире политики говорить о внутренних проблемах стало как-то не принято. Несмотря на то, что в любой стране есть свои специфичные трудности, политики многих стран предпочитают замалчивать. А если и критикуют, то своих оппонентов. Чаще всего это связано с тем, что признание какой-то проблемы автоматически требует поиск решения. Потому очень немногие могут публично сказать, что какой-то сегмент так и не смог получить ту степень развития, на которую был расчет.

Президент Беларуси предпочитает иной подход: сначала все вместе с командой ответственных признают проблему, затем рефлексируют, ищут решение. В ситуации подобного самоанализа о проделанной работе оказались участники совещания у главы государства на тему развитии Белорусской национальной биотехнологической корпорации. «Создавая ее, когда-то мы гордились, что мы одно из четырех или пяти государств, которые имеют такие биологические технологии», – подчеркнул Президент Беларуси всем присутствующим. С учетом перспективных прогнозов развития данного направления для Белорусской национальной биотехнологической корпорации создавались необходимые и максимально комфортные условия со стороны государства: финансовая поддержка из госбюджета, правительственные кредиты Китайской Народной Республики на льготных условиях, всевозможные преференции по уплате налогов.

Что могло стать препятствием для продуктивной работы БНБК? Психолог проанализировала совещание у Президента-3

Алена Дзиодзина:
Казалось бы, что еще может стать препятствием для продуктивной работы БНБК? И тем не менее, как отметил глава государства, ожидаемых результатов по каким-то причинам достигнуто не было. Разумеется, что при таком бэкграунде серьезной поддержки со стороны государства справедливо спросить у ответственных: а результаты работы то где? И если нет, то когда будут? А еще, почему при всей господдержке все еще сохраняется острый дефицит оборотных средств? Нередко в основе таких ситуаций становятся люди, взявшие на себя обязательства, но с расчетом на то, чтобы избежать тревогу ответственности. Потом попросить государство о помощи и продолжить жить по накатанной.

По своей природе человек склонен избегать всевозможных тревог, в то время, когда руководящие должности и развитие закономерно требуют потревожиться. Справедливо ли Президент всколыхнул проблематику БНБК? Разумеется. Совещания в поточном ключе отрезвляют, побуждая тех, кто далее понесет и обязательства, и ответственность.

Дзиодзина: большинство израильтян и иранцев предпочли бы жить мирно, а не страдать за чужие идеи

# Авторская журналистика на СТВ # Алена Дзиодзина

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