Что могло стать препятствием для продуктивной работы БНБК? Психолог проанализировала совещание у Президента

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Если речь не идет об электоральной кампании, в нынешнем мире политики говорить о внутренних проблемах стало как-то не принято. Несмотря на то, что в любой стране есть свои специфичные трудности, политики многих стран предпочитают замалчивать. А если и критикуют, то своих оппонентов. Чаще всего это связано с тем, что признание какой-то проблемы автоматически требует поиск решения. Потому очень немногие могут публично сказать, что какой-то сегмент так и не смог получить ту степень развития, на которую был расчет.

Президент Беларуси предпочитает иной подход: сначала все вместе с командой ответственных признают проблему, затем рефлексируют, ищут решение. В ситуации подобного самоанализа о проделанной работе оказались участники совещания у главы государства на тему развитии Белорусской национальной биотехнологической корпорации. «Создавая ее, когда-то мы гордились, что мы одно из четырех или пяти государств, которые имеют такие биологические технологии», – подчеркнул Президент Беларуси всем присутствующим. С учетом перспективных прогнозов развития данного направления для Белорусской национальной биотехнологической корпорации создавались необходимые и максимально комфортные условия со стороны государства: финансовая поддержка из госбюджета, правительственные кредиты Китайской Народной Республики на льготных условиях, всевозможные преференции по уплате налогов.