Кому были выгодны пожары на тысячах гектаров древних русских лесов

«Берегите лес – наше богатство». Сегодня этот привычный лозунг звучит на Рязанщине злобной насмешкой над людской беспечностью. О том, что лето будет непростым, в России знали ещё весной. Но понадеялись на традиционное русское «авось». В этом году принцип не сработал... Не уберегли…

Юлия Ярославцева жительница Рязанской области:

А, наверное, привыкли. Оно каждый год у нас горит. Горит и горит. Всего-то в двух километрах. И, наверное, мы уже привыкли к этому очагу.

О дне, когда жареный петух по-настоящему клюнул двуглавого орла, в Рязанской области будут рассказывать внукам и правнукам. 29 июля сильные порывы ветра подняли огонь низовых и торфяных пожаров на верхний этаж. Со скоростью в 25 километров в час по кронам деревьев огонь двинулся на людей. За считанные часы были уничтожены 4 деревни. Михаил Дмитриевич из собственного дома, как сам признался, бежал в одних портках. Из всего хозяйства уцелел только кот Рыжик.

Михаил Кондрашов, погорелец, житель деревни Криуши:

Пожар был страшный. Огонь этот бросало через дом — туда, сюда. Сколько я прожил, сколько пожаров потушил, но такого я ещё не видел.

Уже через несколько суток на Рязанщине насчитывался 21 крупный очаг возгорания. Справиться своими силами с такой атакой стихии МЧС области было не под силу. Да и помощи ждать было неоткуда. Полыхала вся Россия. Пожарные понимали: многие населённые пункты просто не спасти. Людей эвакуировали и днём, и ночью. Те же, кто отказался от эвакуации, сами стали на борьбу со стихией.

Именно в Малиновку, а ещё в Рябиновку, Лопухи, Кудом: всего в 8 деревень прямо с марша двинулись подоспевшие белорусские спасатели.

Виталий Пекурин начальник сводного отряда МЧС Беларуси:

Люди работали, видя эту угрозу, круглосуточно. Порой отдыхали всего по нескольку часов. Понимали, что каждую минуту огонь может перейти на деревни. А это человеческие жертвы.

Смертельная угроза в те дни висела в воздухе. Это, как никто другой, знает простой российский лесник Валерий Крайнев. Его наши пожарные спасли из-под завалов в самый критический момент.

Итог работы 11-дневной командировки белорусских пожарных — это спасённые 8 деревень, потушенные возгорания на территории почти в 200 гектаров. Работа белорусов оценена на высший балл. Все бойцы «Рязанского огненного фронта» удостоены медалей МЧС России «За содружество во имя спасения».

Олег Никифоров, начальник главного управления МЧС России по Рязанской области:

Все оценивают их добросовестность, порядочность, профессионализм и дают очень высокую оценку. Я хочу поблагодарить и правительство Республики Беларусь, и самих наших коллег — сотрудников МЧС Республики Беларусь — за ту помощь, которую они нам оказали.

Но дороже оценка другая. Та, что в глазах и сердцах жителей пострадавших районов. За всё время работы нашей съёмочной группы при слове «Беларусь» звучало только одно.

- Большое спасибо братьям белорусам. Это незабываемо.

- От жителей Клепиковского района белорусским спасателям огромное спасибо!

Белорусы уехали, когда дым над Москвой уже рассеялся. И в столице России начали задумываться о причинах произошедшего. Официально во всём виновата аномальная жара. Такой не было за всю историю метеонаблюдений. Плюс человеческий фактор – страну подожгли туристы и отдыхающие. Правда, в лесах пожарным пришлось столкнуться и с другими «факторами».

Виталий Пекурин, начальник сводного отряда МЧС Беларуси:

В местах, где мы уже ликвидировали пожар, где уже, собственно, и невозможно загорание, на следующее утро мы находили новые очаги. И ни в одном месте, а сразу в 7-8. Это, скорее всего, поджоги.

Что за туристы бродили по пепелищам, буквально на пальцах объяснил нам местный житель – дядя Вася. Несколько десятков лет он проработал в Криушском лесничестве. И теперь с болью в сердце смотрит на родные леса.

Василий, житель сгоревшей деревни Криуши:

Вы представьте, горит лес. Строевой лес. Кто это вам даст его тушить. Он горелый ничего не стоит. А сгорит — остаётся спилить и вывезти – минимальные затраты.

В 2000 году в России было упразднено Министерство лесного хозяйства. Результат: сегодня в Криушском лесничестве всего один лесник на 43 тысячи гектаров. Половина из этих территорий арендована частными структурами. За десять послереформенных лет здесь изменилось многое.

Анатолий Байрошевский, председатель Рязанского областного комитета ветеранов подразделений особого риска:

Никто за лес не отвечает, отвечают только за одно: как бы выкачать из леса древесину. Восстановления и санитарных вырубок нет. Нет у нас хозяина в лесу, есть хозяйчики. Заброшены торфяники, противопожарная система разрушена, пожарных прудов нет.

Конечно, точно сказать, насколько увеличили ущерб многомиллионной страны от страшной стихии вышеприведённые факты, сложно. Ясно одно: потери колоссальны, и оценить их Российским властям ещё только предстоит.

Олег Ковалёв, губернатор Рязанской области Российской Федерации:

Нужно ещё посчитать ущерб, связанный с лесами, а это можно будет сделать только весной, когда увидим, что действительно сгорело, а что осталось. Могу сказать, что годовой бюджет Рязанской области — 32 миллиарда. И порядка полутора миллиардов нужно только на восстановление жилья и инфраструктуры.

Общие же потери России от лесных пожаров оцениваются сегодня приблизительно в 1% внутреннего валового продукта страны или в 12 миллиардов долларов. Общая площадь пожаров превысила 800 тысяч гектаров. Огонь уничтожил около 1700 домов, погибло более 50 человек.