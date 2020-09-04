Комплексное учение продолжается на западных рубежах Беларуси. Были призваны военнослужащие из запаса

Новости Беларуси. Пока сотрудники МВД принимают исчерпывающие меры по обеспечению безопасности граждан, военнослужащие продолжают обеспечивать ее на границах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На гродненском направлении продолжается комплексное учение.

По замыслу, на полигоне воинские части ведут борьбу с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями. Для их поиска задействованы механизированные, артиллерийские, инженерные подразделения. Также около 200 военнообязанных призваны на доукомплектование воинских частей. Они пополнили строй танковых дивизий, ремонтных и подразделений обеспечения.

Александр Шкиренко, начальник главного организационно-мобилизационного управления, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил:

Учитывая, что сборы были внеплановыми, оповещению подлежали более 400 военнообязанных. Хочется отметить энтузиазм и большую ответственность граждан, призываемых на данные сборы. Из 400 оповещенных только один человек отказался от получения повестки – и то не смог объяснить, по каким причинам.