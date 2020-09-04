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Комплексное учение продолжается на западных рубежах Беларуси. Были призваны военнослужащие из запаса

04 сентября 2020 07:00
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Новости Беларуси. Пока сотрудники МВД принимают исчерпывающие меры по обеспечению безопасности граждан, военнослужащие продолжают обеспечивать ее на границах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На гродненском направлении продолжается комплексное учение.

Комплексное учение продолжается на западных рубежах Беларуси. Были призваны военнослужащие из запаса-1

Комплексное учение продолжается на западных рубежах Беларуси. Были призваны военнослужащие из запаса-3

По замыслу, на полигоне воинские части ведут борьбу с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями. Для их поиска задействованы механизированные, артиллерийские, инженерные подразделения. Также около 200 военнообязанных призваны на доукомплектование воинских частей. Они пополнили строй танковых дивизий, ремонтных и подразделений обеспечения.

Комплексное учение продолжается на западных рубежах Беларуси. Были призваны военнослужащие из запаса-6

Александр Шкиренко, начальник главного организационно-мобилизационного управления, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил:
Учитывая, что сборы были внеплановыми, оповещению подлежали более 400 военнообязанных. Хочется отметить энтузиазм и большую ответственность граждан, призываемых на данные сборы. Из 400 оповещенных только один человек отказался от получения повестки и то не смог объяснить, по каким причинам.

Комплексное учение продолжается на западных рубежах Беларуси. Были призваны военнослужащие из запаса-9

Вместе с тем проходят также плановые занятия с военнослужащими, призванными из запаса, по обслуживанию техники неприкосновенного запаса, подготовке по военно-учетной специальности, сборы приписного состава. Всего задействовано более 1500 человек.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Шкиренко # Фотофакт

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