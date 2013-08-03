Комбинированная милицейская эстафета прошла 3 августа в Минске

Новости Беларуси. Стрельба из пневматики, освобождение заложников и метание гранаты на точность. В Минске 3 августа прошла комбинированная милицейская эстафета.

Летняя эстафета – старая добрая традиция, которая остается неизменной уже более трех десятков лет. В 2013 году она прошла в парке имени Павлова. На одной площадке собрались представители всех подразделений столичной милиции, включая отряд особого назначения и внутренних войск МВД Беларуси.

Стражам правопорядка пришлось эвакуировать «раненого» сотрудника, в полной экипировке и с автоматом в руках задержать условного преступника, осуществить велопатрулирование и даже переправиться через реку на катамаране. И это далеко не все зрелищные моменты спортивного праздника.

Александр Барсуков, начальник главного управления внутренних дел Мингорисполкома:

Проводя такие мероприятия, мы еще показываем, что сотрудник милиции подтянут, строен, вежлив в отношении, в общении с гражданами и всегда готов придти им на помощь. Мы сами убедились и люди видели, что есть такая сила, которая в любое время дня и ночи, в кратчайшие сроки готова прибыть на место происшествия и оказать помощь.

Помимо ярких этапов состязаний гостей ждала обширная развлекательная программа: экстремальные трюки в исполнении велосипедистов и роллеров, показательные выступления бойцов и концерт. Кроме этого можно было отведать настоящей солдатской каши, исполнить любимый шлягер в караоке-шоу и даже принять участие в конных прогулках по скверу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.