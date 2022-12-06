«Командообразование обязательно». В столице выбирают участников проекта «Минская смена»

Новости Беларуси. Управленческий потенциал, активность и креативность. В Минске выбирают участников городского проекта «Минская смена», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Изначально молодежь прошла тестирование, во время которого определяли знания кандидатов, их способности и компетенции. Затем участников проекта пригласили на собеседование в Академию управления при Президенте Республики Беларусь, которое прошло в групповом формате. Специалисты оценивают степень мотивации, умение быстро принимать решение, а также наличие лидерских качеств.

Андрей Казакевич, первый заместитель начальника управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома:

Элемент группового собеседования выбран еще и для того, чтобы мы могли видеть возможность молодежи уметь ориентироваться в ситуации, где-то, возможно, какие-то решения принимать коллегиально. Командообразование обязательно в управленческой деятельности, поэтому мы сегодня как раз этот элемент наблюдаем, изучаем.

Милана Антоневич, учащаяся Белорусского государственного медицинского колледжа:

Основной мотивацией для меня является продвижение моей идеи. То есть для меня идея даже не столько про равность людей, сколько про равные возможности для каждого. Моя идея как раз заключается в том, чтобы добавить некий дополнительный пункт в равных возможностях для людей с инвалидностью.