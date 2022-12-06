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«Командообразование обязательно». В столице выбирают участников проекта «Минская смена»

06 декабря 2022 19:29
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Новости Беларуси. Управленческий потенциал, активность и креативность. В Минске выбирают участников городского проекта «Минская смена», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Командообразование обязательно». В столице выбирают участников проекта «Минская смена»-1

Изначально молодежь прошла тестирование, во время которого определяли знания кандидатов, их способности и компетенции. Затем участников проекта пригласили на собеседование в Академию управления при Президенте Республики Беларусь, которое прошло в групповом формате. Специалисты оценивают степень мотивации, умение быстро принимать решение, а также наличие лидерских качеств.

«Командообразование обязательно». В столице выбирают участников проекта «Минская смена»-4

Андрей Казакевич, первый заместитель начальника управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома:
Элемент группового собеседования выбран еще и для того, чтобы мы могли видеть возможность молодежи уметь ориентироваться в ситуации, где-то, возможно, какие-то решения принимать коллегиально. Командообразование обязательно в управленческой деятельности, поэтому мы сегодня как раз этот элемент наблюдаем, изучаем.

«Командообразование обязательно». В столице выбирают участников проекта «Минская смена»-7

Милана Антоневич, учащаяся Белорусского государственного медицинского колледжа:
Основной мотивацией для меня является продвижение моей идеи. То есть для меня идея даже не столько про равность людей, сколько про равные возможности для каждого. Моя идея как раз заключается в том, чтобы добавить некий дополнительный пункт в равных возможностях для людей с инвалидностью.

«Командообразование обязательно». В столице выбирают участников проекта «Минская смена»-10

Для участия в «Минской смене» было подано порядка 240 заявок. Собеседования – это первый этап конкурса. После отбора ребят ждет обучение и разработка личных проектов.

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# Молодежь Беларуси # общество # Андрей Казакевич # Милана Антоневич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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