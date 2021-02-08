«Колёса стальные, им около ста лет». Белорус создаёт мотоциклы в честь российских рок-групп

Новости Беларуси. Музыка в металле – белорус Дмитрий Кайко делает необычные мотоциклы, посвященные российским рок-группам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, есть двухколесные «Смысловые галлюцинации» и «Гражданская оборона».

Запчасти от «Москвича» и автомобиля ГАЗ, двигатель от моторной лодки 1953 года и даже детали от военного танка. «Железки» Дмитрию коробками приносят друзья. При этом технического образования у конструктора нет. Сейчас Дмитрий создает «Русский размер». Тоже в честь музыкальной группы. Пока у будущего мотоцикла есть только колеса. Уникальные мотоциклы своими руками создаёт мастер из Дзержинска. Один из них он посвятил Егору Летову

Дмитрий Кайко, кастомайзер:

Колеса стальные, им около ста лет, принадлежали моему прадеду. Телегу я порезал всю, выбросил, оставил только колеса. И уже на базе колес и двигатель, который, по легенде, в свое время занимался перекачкой молока на молочно-товарной ферме.