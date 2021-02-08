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«Колёса стальные, им около ста лет». Белорус создаёт мотоциклы в честь российских рок-групп

08 февраля 2021 07:55
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Новости Беларуси. Музыка в металле – белорус Дмитрий Кайко делает необычные мотоциклы, посвященные российским рок-группам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, есть двухколесные «Смысловые галлюцинации» и «Гражданская оборона».  

«Колёса стальные, им около ста лет». Белорус создаёт мотоциклы в честь российских рок-групп-1

Запчасти от «Москвича» и автомобиля ГАЗ, двигатель от моторной лодки 1953 года и даже детали от военного танка. «Железки» Дмитрию коробками приносят друзья. При этом технического образования у конструктора нет. Сейчас Дмитрий создает «Русский размер». Тоже в честь музыкальной группы. Пока у будущего мотоцикла есть только колеса.  

Уникальные мотоциклы своими руками создаёт мастер из Дзержинска. Один из них он посвятил Егору Летову

«Колёса стальные, им около ста лет». Белорус создаёт мотоциклы в честь российских рок-групп-4

Дмитрий Кайко, кастомайзер:  
Колеса стальные, им около ста лет, принадлежали моему прадеду. Телегу я порезал всю, выбросил, оставил только колеса. И уже на базе колес и двигатель, который, по легенде, в свое время занимался перекачкой молока на молочно-товарной ферме.

«Колёса стальные, им около ста лет». Белорус создаёт мотоциклы в честь российских рок-групп-7

Есть в коллекции и мотоциклы по мотивам песен. Порой, создание шедевра занимает несколько лет.  

# Необычный транспорт # общество # Дмитрий Кайко # Фотофакт

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