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Фицо: Каллас не имеет права угрожать последствиями за поездки в Москву на 9 мая

16 апреля 2025 12:52
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что глава евродипломатии ЕС Кая Каллас не имеет права грозить политикам последствиями за то, что они поедут в Москву на празднование 80-летия Победы над фашизмом. Его слова приводит ТАСС.

Фицо возмутился и задался вопросом, как Каллас вообще может предупреждать премьера суверенного государства от поездки куда-либо? И тем более, когда речь идет об исторической правде.

14 апреля глава евродипломатии по итогам встречи глав МИД ЕС сделала заявление о том, что сообщество серьезно воспринимает поездки в Москву на 9 мая и такие факты будут иметь последствия.

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