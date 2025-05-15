Коллективный Запад не оставляет попыток вмешаться во внутренние дела Беларуси – Карпенко

Коллективный Запад не оставляет попыток вмешаться во внутренние дела Беларуси, преследуя своей целью – смену политического курса нашей страны. Судя по всему, такая политика будет продолжена и дальше. Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Игорь Карпенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итоги электорального цикла 2022-2025-го подвели сегодня, 15 мая, на семинаре-совещании ЦИК. К обсуждению присоединились организаторы выборов со всей страны. Как отметил Игорь Карпенко, избирательная кампания этого года показала беспрецедентно высокий уровень открытости и гласности. Мы значительно расширили географию международного наблюдения: за президентскими выборами следили представители 52 государств. Вместе с тем зафиксированы попытки вмешательства в избирательный процесс извне.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Мы тоже ощущаем на себе определенное давление, в частности санкции, которые были введены, непризнание наших выборов еще до завершения избирательного процесса и так далее. Это говорит о том, что в мире есть определенные силы, которые считают, что они вправе использовать электоральные кампании, электоральные циклы в других государствах для достижения своих политических целей на территории этих государств. И мы впервые эти нормы электорального суверенитета, заложенные в наше законодательство, испытывали на практике и показали всему миру, что Беларусь будет защищать свой электоральный суверенитет и обеспечивать поступательное развитие в интересах нашего народа на перспективу.

Специалисты также рассматривают возможность корректировки некоторых норм избирательного законодательства. К примеру, продления срока полномочий членов территориальных комиссий. В ближайшее время планируется создание специальной рабочей группы, которая займется разработкой поступивших предложений.