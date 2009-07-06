Количество правонарушений в Минске 3 июля было меньше, чем в обычный день

В Минске начался демонтаж площадки самого масштабного за последние пять лет торжества.

День Независимости и 65-летия освобождения Беларуси в столице отметили с размахом, но без серьезных последствий. Усиленные меры контроля – свели нарушения порядка на массовых мероприятиях к уровню обычного дня.

Сцена, ещё недавно была эпицентром минских гуляний. Под песни любимых исполнителей здесь танцевали около 150 тысяч горожан и гостей столицы. Сегодня её разобрали до последнего винтика. Трибуны, на которых смотрели военный парад и шествие почетные гости. Здесь разместилось около пяти тысяч человек. Теперь каркас спрячут до следующих праздников, а сидения – увезут восвояси, в футбольный манеж.

Торжества закончились. И Минск деловито возвращается к будничному ритму. Без статистики происшествий. Около 3000 сотрудников милиции работали в усиленном режиме. Отсюда – ни одного нарушения правопорядка, и ни одного пострадавшего. На праздник не смогли попасть только любители градуса.

– С учетом того, что милиции было достаточно, нам удалось достигнуть того, что количество правонарушений было гораздо меньше, чем в обычный день, – отметил заместитель начальника управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома Владимир СТАНИЛЕВИЧ.

В спокойном режиме работали и медики. В скорую помощь обратилось около 100 человек. Причем в основном – минчане пожилого возраста.

Следы праздника остались разве что на проспекте Машерова. Правда, разметке точечкой, по которой маршировала рота почетного караула – здесь быть недолго. Уже через пару месяцев специальную краску смоет дождем, и сотрут шины автомобилей.

Анна Бунькова, Сергей Капустин, телекомпания СТВ