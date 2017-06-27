Ко Дню Независимости столичные магазины дарят жителям города скидки до 50%

Новости Беларуси. Приятный бонус к празднику. Столичные магазины ко Дню Независимости дарят скидки. До 50 %. Кроме того, декораторы уже делают последние штрихи в оформлении торговых залов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К слову, проходя мимо витрин в праздничные дни, можно будет услышать патриотические песни. Порадуют горожан и продуктовыми ярмарками. Традиционно самая масштабная из них развернётся на площадке у Дворца спорта.

Яна Гурская, главный специалист по связям с общественностью ГУПР Мингорисполкома:

Столичная торговля готова ко Дню Независимости Республики Беларусь. Завершено праздничное оформление витрин, торговых залов, залов общественного питания. Все стилизовано по цветам национального белорусского флага. Ольга Прохорчик, продавец магазина:

В нашей секции представлен широкий ассортимент товаров белорусского производства, которому отдают предпочтение наши покупатели. Хорошо пользуется спросом символика. Особенно приезжие покупатели предпочитают купить что-то, чтобы осталось на память.