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Клумба у дома № 19 во 2-м переулке Багратиона в Минске превратилась в сказочную деревушку

30 сентября 2013 17:38
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Новости Беларуси. Клумба возле 19 дома во втором переулке Багратиона напоминает сказочную деревушку. Деревянное царство раскинулось прямо под окнами. Здесь и избушка, и невиданные звери – все навевает сказочные мотивы. Заморское государство из народных преданий соседи воссоздали совместными усилиями.

Плетеный забор, лошадь с повозкой и куклы в человеческий рост – все в стиле хэнд-мэйд. Оригинальные поделки утопают в зелени и поднимают настроение прохожим. Особенно народное творчество пришлось по вкусу малышам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Растения и цветы # Фотофакт

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