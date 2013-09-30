Клумба у дома № 19 во 2-м переулке Багратиона в Минске превратилась в сказочную деревушку

Новости Беларуси. Клумба возле 19 дома во втором переулке Багратиона напоминает сказочную деревушку. Деревянное царство раскинулось прямо под окнами. Здесь и избушка, и невиданные звери – все навевает сказочные мотивы. Заморское государство из народных преданий соседи воссоздали совместными усилиями.

Плетеный забор, лошадь с повозкой и куклы в человеческий рост – все в стиле хэнд-мэйд. Оригинальные поделки утопают в зелени и поднимают настроение прохожим. Особенно народное творчество пришлось по вкусу малышам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.