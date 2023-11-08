Клубника в ноябре! Как собрать богатый урожай – секрет от жительницы Стародорожского района

Новости Беларуси. Клубничный сезон уже завершился. Но жительница из Стародорожского района собирает последние ягоды, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Залог хорошего урожая – здоровые и качественные саженцы. Немаловажную роль играет сорт. Кстати, срок жизни клубничной плантации не более 3-4 лет. А какой сорт клубники плодоносит до самых заморозков, узнала Екатерина Ковальчук.

Екатерина Ковальчук, корреспондент:

На календаре ноябрь, а в грядках лето. В огороде у Валентины Лайко даже сейчас растет клубника. Собрала 3 литра сладкой ягоды. Причина тому – теплая погода. Весна и начало лета в этом году выдались очень благоприятными для роста и формирования урожая ягодных культур. Так, жительница деревни Бараново Валентина Лайко любит экспериментировать. И ставку делает на клубнику. На грядках разные сорта. В этом сезоне собрала десятки литров сладкой ягоды. И это еще не все. Ведь ремонтантный сорт клубники плодоносит до сих пор.

Валентина Лайко:

Нада і падкормліваць яе, і паліваць нада, і праполваць, канешне. Каб не густая была, каб такімі кусцікамі, вадкая была. Тады яна больш пладаносіць. Грамотный способ выращивания и особый уход. Это позволяет ежегодно получать богатый урожай клубники с мая до ноября. Из полюбившихся сортов, признается Валентина Кузьминична, «Виктория». Так как ягоды крупные и сочные. После сбора клубника идет на заморозку, варенье и компот. Помимо этого, хозяйка активно выращивает малину.

Валентина Лайко:

Яшчэ гуркі ў мяне ў калодзежы. У нас калодзеж, слупок. Мы там, у калодзежы, вады не бяром. Там бетон і пяцілітровыя бутэлькі. У калодзеж апускаем. Потым бутэльку адразаем, і такія яны, як з бочкі, такія хрумсткія, добрыя. Гэта вот сала свежае закатваем тоненька ў банкі. А то вон памідоры. Запасы на зиму готовы. У Валентины Лайко стоит задача накормить четыре семьи. Поэтому в погребе можно увидеть почти сотню банок с различными закатками. Все по собственным рецептам. Помидоры, огурцы, кабачки, перцы и даже томатный сок. А так же здесь хранятся овощи.

Ирина Чечуха:

У нее такое понятие, что надо всех накормить, чтобы всегда всего было много. И соседям дать, и угостить. Когда гости к тебе приходят, чтобы всегда полон стол был, полная чаша. Мама всегда обрабатывает много земли. В этом году очень большой урожай. Перца нарастили столько, что отдавали и соседям, и друзьям, и знакомым.