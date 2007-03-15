Клиент всегда прав!

Международный День защиты прав потребителя отмечают 15 марта во всем мире.

Современной традиции почти полвека. Начало празднику было дано в 1961 году, когда президент США Джон Кеннеди определил четыре базовых права потребителей: право выбора и замены товаров, а также права на безопасность и информированность.

В Беларуси на государственном уровне День потребителя был учрежден относительно недавно - в 2000 году. Однако в нашей стране уже уверенно отвечают на вопросы, возникающие по обе стороны прилавков. Только в минувшем году Белорусское общество защиты прав потребителей вступилось за десятки тысяч обиженных и изучило более 30 тысяч обращений.