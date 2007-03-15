За тунеядство наказывают

Теперь за тунеядство снова наказывают. Правда, только тех родителей, чьи дети находятся в приютах.

Такие безработные обязаны устроиться на работу и отчислять алименты на содержание своих детей. Контролировать занятость "группы риска" чаще всего приходится правоохранительным органам.

После двух месяцев работы в милиции подсчитывают, каков результат их усилий. В видеобазу Заводского РУВД за два месяца занесли более 100 принципиально безработных. У этого контингента особый статус: тунеядцам бронируют места не за решеткой, а в ЖЭСах и на заводах.

Отконвоировать безработного родителя на истинный путь полагается в течение трех дней. На четвертый он должен заработать для своего ребенка первые деньги. На алименты уходит 70 % зарплаты. Пункты декрета пока даются исполнителям непросто: пятая часть новичков по дороге к новой работе "потерялась".



"Самое главное - это желание его вообще трудиться. Другое дело, когда он говорит - "никогда не работал и работать не буду". На сегодняшний день я получил десяток ответов из предприятий, что люди, которых мы им прислали, начинают пропускать без уважительных причин. Просят разрешения их уволить", - сообщил заместитель начальника Заводского РУВД г. Минска Вадим Медвецкий.



Разрешить уволить в данном случае - то же самое, что и посадить в тюрьму. Три месяца испытательного срока истекают уже в апреле. Пока кандидатов на выбывание чуть больше тридцати. В милиции говорят, это совсем неплохой результат. Особенно, если вспомнить, что билетом в нормальную жизнь, пусть и в общем вагоне, поспешили воспользоваться вдвое больше - 75 человек.