Ученый, общественный деятель и лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов отмечает День рождения.

Имя нашего земляка вписано в один ряд с Эйнштейном, Кюри, Бором, Ландау, Капицей. Алферов - автор 50 изобретений и более чем 400 научных публикаций. Участвовал в создании первых в СССР транзисторов и фотодиодов, лауреат Ленинской премии, Государственной премии СССР, зарубежный член НАН Беларуси. В 2001 году был награжден белорусским орденом Франциска Скорины, а в 2002 году ему присвоено звание "Почетного гражданина города Минска".

С Днем рождения академика Жореса Алферова поздравил Александр Лукашенко: "Результаты Ваших исследований в области электроники, радиотехники и информатики вошли в золотой фонд наиболее востребованной ныне науки на Земле - физики, на самом высшем уровне оценены мировой научной общественностью. Мы по праву гордимся тем, что белорусская земля подарила миру такого Великого Гражданина", - говорится в поздравлении.