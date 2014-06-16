Клещи наступают! Медики призывают соблюдать технику безопасности и вовремя обращаться за помощью

Новости Беларуси. В Беларуси в 2014 году увеличилась их количество. Только за май от их укасов пострадали почти 6,5 тыс. человек. Особенно активизировались кровососущие насекомые в Брестской области: этой весной к врачам обратилось в 4 раза больше людей, чем год назад. Медики призывают вовремя обращаться за помощью.

Пикник на природе для семьи Станиславы Грицук закончился в кабинете врача. Двухлетний внук женщины уехал из леса с паразитом на теле. Обнаружить кровопийцу удалось не сразу.

Станислава Грицук:

Обнаружили этого клеща за ушком. Сразу взяли повезли его в больницу. Там его вытащили. А потом сюда в Брест привезли.

Сразу же идти в травмпункт или другое медучреждение призывают и сами врачи. Но и это не всё. Извлечённого из кожи паразита нужно отвезти в лабораторию, где его исследуют на наличие инфекций. Специалисты отмечают: в 2014 году клещи буквально «наступают» на Брестскую область. С начала года к медикам с укусами обратилось почти 400 человек — это в четыре раза больше, чем прошлой весной. Однако паниковать, говорят врачи, пока не стоит: заболеваемость лайм-боррелиозом — на уровне прошлого года, а заражений клещевым энцефалитом пока и вовсе не регистрировалось.

Светлана Борисевич, заведующая лабораторией диагностики Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Мы проводим диагностическое исследование на клещевой энцефалит больных людей. И проводим так же обследование людей на наличие поствакцинального и перенесённого в результате болезни иммунитета к клещевому энцефалиту. Антитела к клещевому энцефалиту появляются не ранее, чем чрез две-три недели с момента укуса клеща.

Опасность подстерегает не только в лесных массивах и на дачных участках — в зоне риска городские парки и скверы. Паразиты скрываются в низкой траве под деревьями. Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют «выйти из тени». В регионе неблагополучными признаны Березовский, Ивацевичский, Каменецкий, Малоритский и Пружанский районы. В самом городе над Бугом самым опасным местом определен парк воинов-интернационалистов.

Алла Корзун, врач-паразитолог Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Брестская область — самая теплая область в Республике. Соответсвтенно, весна приходит раньше. Конечно, и раньше просыпаются клещи. Техника безопасности: прежде всего (хотя многие говорят, что и одежда не помогает), одежда светлых тонов. На светлой одежде заметен этот черно-коричневый ползущий клещ.

Позаботиться в пик активности клещей следует и о своих питомцах. Кошки и собаки не болеют клещевым энцефалитом. Для них смертельно опасен вирус, который переносят клещи. К слову, паразиты будут активны до кона июня. После небольшого перерыва вторым нашествием они вернутся в регион уже в сентябре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.