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Кишечные инфекции: этот препарат часто советуют врачи, но почему его нельзя принимать

26 сентября 2017 19:32
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Новости Беларуси. Об ошибках в применении лекарственных препаратов при кишечных инфекциях рассказали в программе «Теледоктор».

Ольга Глаз, заведующая отделением кишечных инфекций УЗ «Городская клиническая инфекционная больница» г. Минска:
К сожалению, не только аптечная сеть, но и некоторые доктора очень любят предлагать в таких ситуациях препарат лоперамид (Имодиум). Эти препараты противопоказаны при кишечных инфекциях – они блокируют перистальтику кишечника.

То есть, если при диарее – это механическое очищение, освобождение организма от возбудителя.

Они блокируют этот процесс, и возбудитель, который должен, как бы, выйти наружу, он остаётся в кишечнике. И, помимо всего прочего, когда блокируется перистальтика кишечника, особенно у детишек, может развиться динамическая кишечная непроходимость. А это уже – хирургическая патология, которая требует иногда даже хирургического вмешательства.    

Теледоктор. Кишечные инфекции

# общество # Ольга Глаз # Консультация врача # Теледоктор. Программа о здоровье

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