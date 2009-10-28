Международный математический конкурс «Кенгуру» в марте пройдёт одновременно в 50 странах мира.

В начале 90-х всего 10 участников, а сегодня — уже 50 стран. Иран, Тунис, Берег слоновой кости, Монголия и Армения в качестве конкурсантов впервые. Если учесть, что первые впечатления надолго остаются самыми сильными — лицом конкурса для новичков станет Беларусь. Те же, кто не пропускает ни одного года, наконец увидят, как выглядит страна, чьи авторы за пять лет представили на конкурс около ста задач.

Андре Деледик, президент Ассоциации «Кенгуру без границ»:

Те задачи, которые составляют ваши математики, очень интересны и сложны. И нам иногда даже приходится делать эти задания проще. Поэтому мы не сомневаемся, что и на этот раз белорусские специалисты покажут блестящую подготовку.

Геннадий Нехай, председатель правления Белорусской Ассоциации «Конкурс»:

Во-первых, мы были одной из стран-учредителей, во-вторых у нас очень хорошая математическая школа, в-третьих, наша страна представляет огромный интерес для тех, кто в ней не был.

Уже завтра международной команде педагогов предстоит отобрать из всех предложенных задач 140 самых удачных. В их числе, безусловно, будут и предложения белорусских авторов. Белорусские заявки не только самые многочисленные, но ещё и оригинальные. Только славянская смекалка способна загнать в тупик и самых натренированных школьников, и зарубежных коллег-составителей из специальной конкурсной комиссии.

Пускай по сложности международный математический конкурс заметно уступает предметным олимпиадам, но, несмотря на это, подготовка к нему заранее началась даже в профильных физико-математических гимназиях и лицеях. К примеру, Ваня Митьковец однажды был первым среди своих столичных сверстников. Но, несмотря на это, не расслабляется даже сейчас, на каникулах.

О высоком уровне конкурса говорит, к слову, и само название, придуманное талантливым австралийским педагогом — автором идеи нового вида математических соревнований. Кенгуру — животное умное, в прыжке готово преодолеть даже самую высокую планку. Так что уже совсем скоро, в марте, белорусским школьникам предстоит борьба не на шутку. Теперь главное доказать, что и нашей стране не чужды традиции южного континента.