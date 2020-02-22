Кебаб из зубрятины и фирменные скоряки. Чем кормили на первом в Беловежской пуще гастрофесте
Новости Беларуси. Вкусный уикенд своим гостям подарила Беловежская пуща. Драники-скоряки, кебаб из зубрятины и каша с диким кабаном. Голодать на гастрономическом фестивале «Пущанский смак» 22 февраля не пришлось никому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К белорусским кулинарным изыскам прикоснулась и корреспондент Кристина Протосовицкая.
От многообразия ароматов кругом идет голова, а глаза разбегаются при виде кулинарных изысков. Попробовать мясо дичи, приготовленное на открытом огне и оценить мастерство здешних поваров – open kitchen прописалась прямо посреди многовекового леса.
Любовь Плескачевская, повар:
Мясо на руке держалось и не падало. За счет воздушности мяса, за счет отбивания оно получается сочное.
Кебаб из зубрятины – дело хлопотное: дважды перекрученное, отбитое, замаринованное и заправленное десятком здешних трав.
Нина Богуш: здесь издревле были царские пиры
Охотничий сытняк – так свое блюдо называет Александр Лукша. Уже 20 лет он работает только с трофеями – кабан, олень, лось, зубр. Принцип, говорит, один: на кухне мыслить нужно как охотнику. Травы, ягоды, грибы лучше всего оттенят вкус.
Джон Арриета и Анна Абасало приехали в Беларусь из Страны басков на севере Испании. Они только открывают для себя Синеокую.
Джон Арриета, турист (Испания):
Я никогда не ел мясо зубра и не ожидал, что когда-нибудь я это попробую. Мне очень понравилось. Белорусская кухня очень похожа на испанскую. Но не совсем. Мы, например, не едим картошку и мясо вместе. Для нас это неожиданно.
Анна Абасало, туристка (Испания):
Белорусские блюда более сытные, мы готовим еду легче, более сухо, а ваше мясо такое сочное.
Два часа, и пущанские повара презентовали авторские блюда. Жюри оценивало не только вкус, но и подачу. Ложкой голосовали и туристы.
Здесь уже попробовали, все вкусное. И уха, и каша с диким кабаном вкусная. Очень интересно в Беловежской пуще.
Андрей Кардаш, турист (Польша):
Я ел тоже ваши драники, был уже в Беларуси. У нас тоже есть драники в Польше.
Гастроуикенд продолжается на мастер-классах.
– Я правильно понимаю, что сегодня почувствовать себя поваром может кто угодно?
– Конечно! Попробуйте.
– Я все правильно делаю?
– Хорошо делаете, хорошо у вас получается.
– А что это за вид драников?
– Это драники быстрого приготовления из мяса дичи, так как мы находимся в пуще. И называем мы их здесь скоряки.
Ежегодно поместье Деда Мороза посещают до 150 тысяч гостей. Визитная карточка не только Беловежской пущи, но и всей Беларуси. Горячий новогодний сезон здесь заканчивают не только блюдами с пылу с жару, но и проводами горячо любимой внучки Деда Мороза Снегурочки.