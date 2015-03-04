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«Казюки»: традиционная ярмарка народных ремёсел проходит 4 марта в Гродно

04 марта 2015 14:04
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Новости Беларуси. Гродно 4 марта стал центром народных ремесел. Здесь открылась традиционная ярмарка «Казюки», которая ежегодно собирает сотни мастеров со всей Беларуси, а также Украины и Польши. Сюда они привозят свои уникальные изделия из кожи, бисера, металла, дерева и других материалов, выполненные в самых разных техниках.

Для начинающих ремесленников опытные народные умельцы прямо на выставке проводят мастер-классы. А хорошее настроение гостей и участников ремесленного фестиваля песнями и танцами поддерживают многочисленные коллективы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ярмарка «Казюки» ежегодно проходит в память о святом Казимире - покровителе «мастеровых людей».

Мирослав Павлюк, резчик по дереву (Украина):
Люди здесь очень хорошие, очень доброжелательные. Город такой чистый, аккуратненький, приятный такой старинный город. Добрались, всё нормально. Так что приходите к нам, вот наши работы, покупайте!
 

# общество # Народное творчество

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