Каждый сможет подняться на колокольню любого православного храма и позвонить в колокол в течение Светлой седмицы

Это древнерусская христианская традиция и уникальная возможность раз в год попасть на колокольню без благословения. Кстати, всю неделю звонари будут на дежурстве. Любознательным не только покажут все виды звонов, но и попытаются обучить нелегкому мастерству.

В православии есть не только богослужебный устав, но и устав церковного звона, где прописаны все его виды. Одним из самых красивых считается «красный» звон, когда звучит сразу весь набор колоколов, включая благовестники, то есть самые большие. Именно он разливается по округе в Пасхальную неделю.

Звонов – 4. Благовест, трезвон, перебор и перезвон. Освоить их может каждый. При храме есть школа звонарей. Мастерству обучают полгода. При этом смотрят и на слух, и на физическую форму. Ведь, при исполнении, к примеру, трезвона, задействованы сразу все части тела. Основная нагрузка на руки и ноги. А чем больше колокол, тем тяжелее с ним справится. Поэтому когда колокол весит более 32 тонн, в него звонят в четыре руки.

Приглашать на колокольню в дни Пасхи – древнерусский христианский обычай. Поэтому раз в год сюда можно подняться без благословения. Это уникальная возможность не только позвонить самому, но и увидеть, как это делают профессионалы. В течение этой недели все звонари в минских храмах – на дежурстве.

Звуки колокола стерилизуют воздух – научно доказано. А частота вибраций совпадает с частотой, на которой работают живые клетки человека. Поэтому, если каждый день стоять под звонящим колоколом, то можно долго оставаться молодым и душой и телом. Российские исследователи еще в 70-х поняли, эти звуки исцеляют от страхов, неврозов и бессонницы.

Кстати, профессиональные звонари говорят, он звона колоколов, даже самого сильного, оглохнуть невозможно. Потому как звуковые волны распространяются крестообразно. Убедиться в этом вы сможете каждый день после литургии и до вечернего богослужения и так в течение всей Светлой седмицы.

Екатерина Расолько, Александр Шкарубо, телекомпания СТВ.