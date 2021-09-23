Каждый смог задать вопрос. В Минске провели встречу между школьниками и автором проекта «Гордость за Беларусь»

Темой для разговора стали достижения нашей страны за последнее десятилетие. Как оказалось, не все молодые люди владеют так называемой социальной информацией. Школьники все реже интересуются успехами наших спортсменов, врачей и ученых. Отсюда и дезинформация молодых умов, за которые сейчас идет борьба, в том числе и в интернет-пространстве. Проект «Гордость за Беларусь» реализован Аналитическим центром EcooM совместно с газетой «СБ. Беларусь сегодня». Это учебник, содержащий восемь глав об истории нашей страны, ее достижениях и развитии. Информация подается в простой форме, через интервью, графики и красочную иллюстрацию.

Сергей Мусиенко, директор Аналитического центра EcooM, автор проекта «Гордость за Беларусь»:

Принимается решение о переиздании этого двухтомника в один том, актуализация его, потому что проекту два года. Естественно, цифры надо какие-то обновить, что-то исправить, добавить, перевести на английский и китайский. Это решение тоже принято, лингвистический университет будет заниматься переводами книги. В первую очередь для студентов-иностранцев, которые к нам приезжают. Согласитесь, это очень важно, потому что узнавать о стране, в которую они приехали учиться через гордость за нее, которую мы испытываем, – это здорово. Мы услышим детей, педагогов. Будем постоянно работать над текстом. Потому что отношение к учебнику – это не как к обычной книге. Надо, чтобы было все очень четко, выверено, имело отклик.

На встрече присутствовали не только учащиеся первой гимназии. К разговору подключились 118-я и 130-я школы, а также гимназия № 40. Все ребята – это активисты общественной жизни своих учреждений, олимпиадники и медалисты. В ходе разговора каждый смог задать волнующий его вопрос и высказаться на любую тему.