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Каждый смог задать вопрос. В Минске провели встречу между школьниками и автором проекта «Гордость за Беларусь»

23 сентября 2021 15:51
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Новости Беларуси. В рамках проекта «Школа активного гражданина» с учащимися по всей Беларуси проходит диалог на актуальные и волнующие темы. 23 сентября первую гимназию Минска посетил автор проекта «Гордость за Беларусь» Сергей Мусиенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый смог задать вопрос. В Минске провели встречу между школьниками и автором проекта «Гордость за Беларусь»-1

Темой для разговора стали достижения нашей страны за последнее десятилетие. Как оказалось, не все молодые люди владеют так называемой социальной информацией. Школьники все реже интересуются успехами наших спортсменов, врачей и ученых. Отсюда и дезинформация молодых умов, за которые сейчас идет борьба, в том числе и в интернет-пространстве.  Проект «Гордость за Беларусь» реализован Аналитическим центром EcooM совместно с газетой «СБ. Беларусь сегодня». Это учебник, содержащий восемь глав об истории нашей страны, ее достижениях и развитии. Информация подается в простой форме, через интервью, графики и красочную иллюстрацию.

Каждый смог задать вопрос. В Минске провели встречу между школьниками и автором проекта «Гордость за Беларусь»-4

Сергей Мусиенко, директор Аналитического центра EcooM, автор проекта «Гордость за Беларусь»:
Принимается решение о переиздании этого двухтомника в один том, актуализация его, потому что проекту два года. Естественно, цифры надо какие-то обновить, что-то исправить, добавить, перевести на английский и китайский. Это решение тоже принято, лингвистический университет будет заниматься переводами книги. В первую очередь для студентов-иностранцев, которые к нам приезжают. Согласитесь, это очень важно, потому что узнавать о стране, в которую они приехали учиться через гордость за нее, которую мы испытываем,  это здорово. Мы услышим детей, педагогов. Будем постоянно работать над текстом. Потому что отношение к учебнику – это не как к обычной книге. Надо, чтобы было все очень четко, выверено, имело отклик.

На встрече присутствовали не только учащиеся первой гимназии. К разговору подключились 118-я и 130-я школы, а также гимназия № 40. Все ребята – это активисты общественной жизни своих учреждений, олимпиадники и медалисты. В ходе разговора каждый смог задать волнующий его вопрос и высказаться на любую тему.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Сергей Мусиенко # Фотофакт

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