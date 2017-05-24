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«Каждый год идет обновление линейки продукции»: новинки систем безопасности представлены на выставке в Минске

24 мая 2017 10:50
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Новости Беларуси. Последние новинки систем контроля и обеспечения безопасности представляют зарубежные и национальные производители на форуме в Минске. Это более 140 брендов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди инновационных продуктов – беспроводные охранные комплексы, тепловизоры и панорамные видеокамеры, устройства мониторинга, а также антитеррористическое оборудование.

Особый интерес к приборам контроля подлинности документов и идентификации личности. Когда у системы есть возможность распознать потенциально опасного человека и отследить его маршрут передвижения, шансы предотвратить происшествие возрастают в десятки раз.

«Каждый год идет обновление линейки продукции»: новинки систем безопасности представлены на выставке в Минске-1

Сергей Драгун, организатор форума:
Если мы говорим об IP-видеонаблюдении, о системах контроля доступа, системах охраны, фактически каждый год идет обновление линейки продукции. Они плотно связаны с телекоммуникацией. Чтобы монтировать, проектировать и даже просто закупать в тендерных государственных закупках, специалистам и руководителям нужно разбираться в системах.

Кроме выставочной запланирована и деловая программа. На площадке форума пройдут многочисленные дискуссии. Участники обсудят вопросы безопасности во время спортивно-массовых мероприятий и защищенности банковской сферы.

# общество # Видеонаблюдение # Александр Драгун

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