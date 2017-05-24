«Каждый год идет обновление линейки продукции»: новинки систем безопасности представлены на выставке в Минске

Новости Беларуси. Последние новинки систем контроля и обеспечения безопасности представляют зарубежные и национальные производители на форуме в Минске. Это более 140 брендов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди инновационных продуктов – беспроводные охранные комплексы, тепловизоры и панорамные видеокамеры, устройства мониторинга, а также антитеррористическое оборудование.

Особый интерес к приборам контроля подлинности документов и идентификации личности. Когда у системы есть возможность распознать потенциально опасного человека и отследить его маршрут передвижения, шансы предотвратить происшествие возрастают в десятки раз.