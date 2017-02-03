Каждый должен платить за себя и нести долю социальной ответственности: белорусы о Декрете об иждивенчестве

Новости Беларуси. К обсуждению тем, поднятых сегодня главой государства, подключается большинство жителей страны. Традиционно во время подобных встреч Александр Лукашенко говорит о том, что волнует каждого белоруса, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.
Опрос:
Систему обучения нужно менять. Вносить новые инновации нужно, и технологии какие-то.
И, соответственно, учебную литературу нужно приводить в соответствие с теперешней складывающейся обстановкой.
Вспоминаю своё время, как я училась: какая-то хотя бы система была. Я считаю, что очень правильно поднят вопрос, это нужно делать обязательно.
Чтобы они были доступны для детей, чтобы они понимали,
о чём пишется в наших учебниках, потому что дети читают и они даже не понимают о чем там написано.
Каждый должен платить за себя, и нести свою долю социальной ответственности, теперешняя налоговая нагрузка вполне посильна для каждого.
И это естественно: в стране есть госрасходы, которые надо компенсировать и пополнять бюджет.
Пусть платят все: и кто работает, и кто не работает.
Это в нашей медицине, это нам, нашим детям, внукам… Я считаю, что должны все платить налоги. Это честно. Я считаю, что надо.
Страна должна же как-то подниматься, развиваться. За счёт чего ж? Конечно, за счёт нас нужно работать, стараться, трудиться качественней.